‘En İyi Narkotik Polisi’ anneler

Haberin Devamı

TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gençler için büyük tehlike oluşturan uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konusunda aileleri, öğrencileri ve vatandaşları bilinçlendirmek için birçok proje hayata geçirildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılıyla birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin okulların çevresindeki yoğun mesaisi başladı. Okul önleri ve yakın çevre mercek altına alınırken, polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı faaliyetler dikkat çekti. Çocuklar, öğrenciler ve her yaştan vatandaşların bilgilenmesi amaçlanan projelerde uyuşturucuyla nasıl mücadele edileceği, çocukların nasıl korunacağı, suçların güvenle nasıl bildirileceği ve asılsız ihbarların verdiği zararlar anlatıldı.

350 BİN ANNE BİLGİLENDİRİLDİ

Haberin Devamı

Uyuşturucu maddenin genellikle metruk binalarda kullanıldığı düşünülse de bilinenin aksine, kullanım yerleri en çok kullanıcının yaşadığı yerler yani evler oluyor. Bu nedenle ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi geçtiğimiz yıllarda İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatıldı. Bu projeyle uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülerek uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önlenmesi amaçlanıyor. Ailelere uyuşturucu madde kullanımının etkileri, saklanan yerler ve uyuşturucunun nasıl göründüğü hakkında bilgilendirme yapılıyor. Okullarda yürütülen bu projenin yanı sıra kültür merkezleri, üniversiteler, Kuran kursları ve fabrikalarda da yaklaşık 40 dakika süren sunumlar yapılıyor. Ayrıca gençlere de uyuşturucunun zararları anlatılıyor. 350 bini aşkın anne bu programlara katıldı, toplamda ise 400 binden fazla katılımcıya ulaşıldı.

‘NARKO-TIR’ YOLLARDA

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Narko-TIR programı oluşturuldu. Narko-TIR tarafından oluşturulan 40 metrekarelik stantta uzman polisler uyuşturucunun etkilerini, korunma yollarını ve mücadele yöntemlerini öğrencilere ve vatandaşlara anlattı. Ziyaretçiler, dokunmatik ekranlar aracılığıyla bilgilendirme yapılarak uyuşturucunun zararlarını ve etkilerini görebiliyor. Bu programla öğrencilerin ilgisini çekmek ve uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

Haberin Devamı

‘UYUMA’YA 2 BİN BİLDİRİM

Mahallelerde uyuşturucu ticareti, uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucu kullanan kişilerin yarattığı rahatsızlık nedeniyle İçişleri Bakanlığı 26 Eylül 2018’de ‘UYUMA’ uygulamasını geliştirdi ve kullanıma sundu. UYUMA ile vatandaşlar, tanık oldukları uyuşturucu kullanımını ve ticaretini kimlikleri gizli kalarak polis ekiplerine hızlı bir şekilde bildirebiliyor. Uygulamaya giriş için yalnızca telefon numarası isteniyor. Giriş ekranından sonra suçun adresi belirtilerek şikâyet metni oluşturuluyor. Ayrıca istenirse görsel materyal de eklenebiliyor. İstanbul’da, 2024 ocak ayından itibaren uygulama üzerinden 2 binden fazla bildirim yapıldı. Bu bildirimler ‘Narkotik Vaka Analiz Sistemi’ (NARVAS) üzerinden haritalandırıldı. Böylece Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bildirimin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını artırdı.

Haberin Devamı