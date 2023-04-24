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En güzel Meclis

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#23 Nisan Çocuk Özel Oturumu#TBMM Genel Kurul Salonu
En güzel Meclis
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

TBMM Genel Kurul Salonu’nda dün 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu yapıldı. Ankara’da konaklayan ve çoğunluğu depremzede olan ‘çocuk milletvekilleri’ Genel Kurul Salonu’nda milletvekili sıralarında yerlerini aldı.

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GÖRÜŞMELER TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve iki kâtip üyenin oturumu açması ile başladı. Şentop’un açılış konuşmasının ardından, Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek depremzede çocuk başkana ve çocuk kâtip üyelere devredildi. Çocuk başkanın açılış konuşması yapmasının ardından da tüm çocuklar adına konuşma yapacak olan çocuk milletvekili kürsüye davet edildi. Şentop, açılış konuşmasında “Bütün dünya çocuklarının çocuk bayramını tebrik ediyorum. Genel Kurul salonuna baktığımda, geleceğimizin ve ümitlerimizin çiçek bahçesini görüyorum” dedi.

En güzel Meclis

11 YAŞINDAKİ BAŞKAN

Başkan Şentop, konuşmasının ardından, özel oturumun Başkanlık Divanı seçimlerini yaparak, Başkanlık koltuğunu Hatay’dan gelen 60. Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi depremzede 11 yaşındaki Medine Karakışla’ya bıraktı. 9 yaşındaki Muazzez Karaçay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Belgin Doğan ile depremzede Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencisi Hasan Ali Yerli de kâtip üye olarak Başkanlık Divanı’na seçildi. Genel Kurul’a gelen çocukları sevgiyle selamladığını belirten küçük başkan Karakışla konuşmasında, “23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Meclis Başkanlığı koltuğunu bana emanet eden Sayın Mustafa Şentop’a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bizlerin dünyanın en güzel ülkesinde mutlu yaşamasını sağlayan ailemize ve devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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BİZE GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKIN

Başkan Karakışla, konuşmasının ardından özel oturum bildirisini okumak üzere minik milletvekili 10 yaşındaki, Çankaya Dedeman İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Demir Nurver’i kürsüye davet etti. “Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum” diyen Nurver, “Sizleri hiç yalnız bırakmayacağız” diyerek şöyle devam etti: “Temiz bir dünyada yaşamaya hakkımız var. Siz büyüklerimizin bizlere güzel bir dünya bırakma sorumluluğu var. Bütün çocukları savaşlardan uzak, barış içinde, kardeşce yaşamaya davet ediyorum. Bize güzel ülke bırakan Atatürk’e sonsuz sevgi ve minnet duyuyoruz. O bizim kalbimizin en güzel yerinde duruyor.”

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En güzel Meclis

 

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#Mustafa Şentop#23 Nisan Çocuk Özel Oturumu#TBMM Genel Kurul Salonu

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