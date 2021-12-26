En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA

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Kışın doğada yürüyüş yapmak insana enerji ve huzur verir. Alacağınız temiz hava ise bu işin artısı. Şu sıralar yurdun dört bir yanı yavaş yavaş beyaza bürünmeye başladı. Karla kaplı meşe, kayın ve çınar ağaçları arasında, buz tutmuş göllerin eşliğinde uzun ve kısa yürüyüşler yapmanın tam zamanı.

Ben de sık sık doğada yürüyüş yapan gezgin ve seyahat yazarları Burcu Gürtürk, Nurgül Büyükkalay, Bahar Gündoğdu ve Erdoğan Gümüş’e ‘Karda yürüyüş yapılacak en güzel yerler nereler?’ diye sordum. Zorluk derecesi kolay ve orta derecede olan birbirinden güzel 10 rotayı önerdiler.

BUNLARA DİKKAT!

Fakat rotalara geçmeden önce kış yürüyüşü yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan biraz bahsetmek istiyorum. Kışın karda yapılacak yürüyüşler, bahar ya da yaz aylarında yapılanlardan çok farklı.



1- Tipide ya da şiddetli rüzgârın olduğu günlerde eğer profesyonel değilseniz yürüyüş yapmayı asla tercih etmeyin. Çünkü yürüyüş esnasında vücut ısınızı dengelemek bu tip havalarda çok zor olacak ve direnciniz düşebilir.

2- Yürüyüş yapmaya başladığınızda ise kademeli olarak temponuzu arttırın. Bir anda hızlı bir şekilde yola koyulmayın.



3- Yürüyüş yaparken fazla kalın giyinmek çok yanlış. Daha çok vücut ısınızı sabit/dengede tutan, çok fazla terlemenizi engelleyen giysiler tercih etmelisiniz.



4- Yürüyüş esnasında bütün yükü ayaklar çekecek. Bu nedenle yürüyüşe uygun ayakkabılar tercih etmek çok önemli. Özellikle kaymayan, soğuk hava ve su geçirmeyen kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı şart.





Fotoğraf: Erdoğan Gümüş



İşte uzmanlarımızın önerileri...

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Yürüyüş sonrası kaplıca keyfi: Soğuksu Milli Parkı / Ankara



Çamlıdere ilçe sınırları içinde kalan Soğuksu Milli Parkı, eski Ankara-Bolu devlet karayolu güzergâhında, Ankara’ya 100 kilometre mesafede bulunuyor. Kış mevsimi geldiğinde karın ilk düştüğü bölgelerden biri olan Çamlıdere, bembeyaz ortamın yarattığı görsel güzelliğiyle de Başkentlilerin gözdesi.



Soğuksu Milli Parkı için “Doğa yürüyüşçülerinin de en çok tercih ettiği yerlerden biri” diyen gzgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Milli Park ve yakın çevresindeki onlarca yürüyüş rotalarından biri olan Çamlıdere Yaylası’nda sonlanacak güzergâh, karda yürüyüş yapılabilecek yaklaşık 15 kilometrelik bir rota” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

“Daha kısa mesafe yürümek isteyenler için Kızılcaören köyüne doğru 9-10 kilometrelik güzergâh tercih edilebilir. Sık ormanlık arazide mis gibi çam havasını ciğerlerinize çekerken, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan ve kanat açıklıkları 3 metreye kadar varan kara akbabaların süzülüşüne rastlayabilir, dilerseniz günün yorgunluğunu ülkemizin termal cennet merkezlerinden biri olan Kızılcahamam kaplıcalarında atabilirsiniz.”





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Işık Dağı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı’nın Çerkeş ilçesi arasındaki dağ silsilesinin en yüksek zirvesi. Burası Ankaralı trekkingcilerin her mevsim çıkmayı arzu ettikleri ve büyük keyif aldıkları en prestijli rota. Ankara’ya 115, Kızılcahamam’a 33 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çam, meşe, dişbudak gibi ağaçların bulunduğu ormanlarla çevrili olan dağın en yüksek noktası, 2 bin 34 metreye ulaşıyor.

“Işık Dağı’na gitmek için Ankara-İstanbul yolunu takip edip Kızılcahamam’ı geçtikten sonra Çerkeş yoluna dönmeniz gerekiyor” diyen Erdoğan Gümüş, “Yaklaşık 30 kilometre gittikten ve Belpınar köyünü geçtikten sonra orman içine giren patika yolu takiben zorluk derecesi yüksek olan kuzeyden zirve yapabilirsiniz” dedi ve rotayı şu bilgilerle detaylandırdı:





Fotoğraf: Erdoğan Gümüş

- Zorluk derecesi daha az olan rotayı tercih etmek de mümkün. Yağcı Hüseyin köyünden başlayan ve sağınızda Karagöl Jeosit Gölü olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani güney kısmından da zirveye çıkabilirsiniz.



- Kar yürüyüşünde zoru sevenlerin tercih ettiği rota kuzey tarafı. Zirveye vardığınızda bir ressamın fırçasından çıkmışçasına panoramik bir görüntü belirecek önünüzde. Engin bir dağ silsilesi karşılayacak sizi.





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Fotoğraf: Erdoğan Gümüş

Tam bir karda yürüyüş rotası: Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi- Mülayim Yaylası Rotası / Çankırı



Ilgaz, kayak merkezi ve dağcılık gibi aktiviteleriyle beraber etkileyici doğal güzellikleriyle karda doğa yürüyüşü için muhteşem bir yer. Kayak merkezinin de içerisinde olduğu Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ilgaz Dağları’nın muhteşem peyzajını oluşturan sarıçam, karaçam ve köknar ormanları ile seyrine doyamayacağınız manzaralar sunuyor.

Gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Ağaçlar, kuşlar ve çeşitli hayvan türleriyle çevrili bu muhteşem ortamda yürüyüş yapmak size terapi gibi gelecek” dedi ve yürüyüş rotası ile ilgili şu bilgileri paylaştı:





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- Çam ağaçlarının arasından geçerek bembeyaz karlar üzerinde yürümek için Yıldıztepe Kayak Merkezi’nden başlayıp Mülayim Yaylası’na kadar yürüyeceğiniz bir rota var. Yaklaşık uzunluğu 10 kilometre ve orta zorlukta bir yol.- Bu yol ile beraber Ilgaz Dağı sınırları içerisinde izleyeceğiniz çeşitli trekking seçenekleri de şöyle: Her yaş grubu için uygun olan Derbent Şehitliği-Çömert Parkuru, orta zorlukta bir rota olan Kırkpınar Göleti-Emir Gazi Parkuru, küçük göletleriyle harika manzaralar sunan Kadınçayırı Yıldıztepe-Saraycık Yaylası Parkuru.Köroğlu Dağları’na konumlanmış olan Kartalkaya, İstanbul ve Ankara’ya olan yakınlığıyla kış tatiline çıkmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden de biri olan Kartalkaya, dev çam ağaçlarıyla süslü bir bölge.Yıl içerisinde yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret ediliyor. Kışın kar kalınlığının üç metreye kadar ulaşıyor olması ve yürüyüş rotasının da fazla olması Kartalkaya’yı yürüyüş severler için de özel kılıyor.

Bölgede yapılacak en keyifli aktivitelerden birinin ‘Hedik yürüyüşü’ olduğunu söyleyen seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, “Yoğun karda yürümeyi sağlayan ve kara gömülmeyi engelleyen hedikleri ayakkabınıza takarak kendinizi Kartalkaya’nın eşsiz doğasına bırakabilirsiniz” dedi ve ekledi:

“Hedikler genellikle misafirlerin kullanıldığı otellerden temin ediliyor. Fakat profesyonel bir tur şirketiyle doğa yürüyüşüne katılacaksınız, tur şirketi de size hedik imkanı sunuyor. Tabii bir diğer alternatif de kendi hediklerinizle Kartalkaya’ya gelmek olabilir. Göksu Tabiat Parkı, Sarıalan Yaylası, Saraycık Yaylası Göleti ve Bıyıklar Yaylası, Kartalkaya’ya geldiğinizde karda yürüyüşün keyfini sonuna kadar yaşayacağınız rotalar.”



Muhteşem manzara eşliğinde yürüyüş: Abant / Bolu



Muhteşem manzarasından gözlerinizi alamayacağınız, fotoğraf çekmek için sıklıkla mola vereceğiniz romantik bir yürüyüş rotası için Abant en güzel adres. Milli parkın içindeki yürüyüş alanları, kondisyon ve ekipmana ihtiyaç duymayacağınız, zorluk derecesi açısından kolay bir yürüyüş imkanı sunuyor.





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Burcu Gürtürk Kadak, “Abant Gölü’ne ulaştığınızda aracınızı milli parkın girişine park edebilir, Abant Gölü’nün kenarından yürüyerek yaklaşık bir saat boyunca gölün çevresini turlayabilirsiniz. Trekking severler için düşünülmüş yürüyüş alanlarının yanı sıra, piknik ve oturma alanları, göl manzaralı butik oteller de gölün çevresinde bulacağınız olanaklar arasında yer alıyor” dedi.Fotoğraf: Burcu Gürtürk Kadar

Karlar altında bir başka güzel: Yedigöller Milli Parkı / Bolu



Bolu’da karda doğa yürüyüşü yapılacak bir başka adres de Yedigöller Milli Parkı… Adından da anlaşılacağı üzere park içerisinde yedi adet göl bulunuyor. Yılın dört mevsimi ayrı güzel olan Yedigöller’i karla kaplandığında gezmek ise ayrı bir keyif.





Parkta yer alan tüm bitki ve ağaçlar, üzerine beyaz örtüyü çektiğinde bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. “Yürüyüş seven doğa tutkunları için muhteşem bir atmosfer sunan Yedigöller Milli Parkı, günübirlik ziyaretler için sıklıkla tercih ediliyor” diyen Burcu Gürtürk Kadak şu bilgileri paylaştı:

“Bolu’nun bu eşsiz doğa harikasına İstanbul’dan dört saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkün. Parkın içinde yapacağınız yürüyüş esnasında ve yakın çevresinde geyik, karaca ve bolca sincap görebilirsiniz. Karla kaplı eşsiz bir doğanın içerisinde yürüyüş keyfi yaşamak, Bolu’nun mis gibi havasını solumak, açık havada huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız burayı mutlaka listenize eklemelisiniz.”





Şehir merkezine 13 kilometre mesafede bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik merkezlerinden biri… Tabiat Parkı’nın içinde yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğündeki bir set gölü bulunuyor.



Göl ve çevresi her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünse de özellikle kış mevsiminde bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Seyahat yazarı ve gezgin Erdoğan Gümüş, alanda orta zorlukta denilebilecek yürüyüş rotaları olduğunu söyledi ve şu önerilerde bulundu:





Fotoğraf: İHA- Göle, 7-8 kilometre mesafelerden başlamak şartıyla orta zorlukta denilebilecek yürüyüş rotaları bulunuyor. 967 rakımlı Hıdırlar Yaylası’ndan başlayarak Coşarlar Yaylası’nı da geçip 8 km’lik bir yürüyüşle tabiat parkına ulaşılabilirsiniz.

- Kar yürüyüşünü sevip de nispeten daha kolay yürüyüş olmasını isteyenler için önerim, gölün etrafında yürüyüş yapmaları. Bence bu ideal bir seçenek olacaktır. Özellikle hem karda yürümeyi sevenler hem de fotoğraf tutkunları için çok iyi bir rota.





Fotoğraf: İHA

Burası sahip olduğu doğal ve rekreasyonel kaynak değerleri sebebiyle koruma altına alınmış bir alan. Zengin bir bitki örtüsüne sahip ve kar yağdığında ortaya çıkan manzara ise harika…



Seyahat blog yazarı ve gezgin Bahar Gündoğdu, “Dizinize kadar gelen karların arasında yürüyüş yapmak, ağaçların dallarındaki karları silkelerken altına girip fotoğraflar çekmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak” dedi ve şu bilgileri paylaştı:

“Mutlaka su geçirmez bot ve mümkünse tozluklarınız olmalı. Böylelikle dizinize kadar gelen kara, canınızın istediği gibi dalabilirsiniz. Bu arada yürüyüş çantanızı sucuk koymayı da ihmal etmeyin. Buraya kadar gelip, harika manzara eşliğinde güzel bir sucuk partisi yapmadan dönmemenizi öneririm.”





Şelaleye giden 3 km’lik harika bir patika: Oylat / Bursa



Oylat, Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan kaplıcalarıyla ünlü küçük bir yer. “Yol üzerinde önce Oylat Mağarası’nı gezip sonra kaplıca bölgesine aracınızı bırakabilirsiniz” diyen Bahar Gündoğdu, “Sonra da şelaleye giden 3 kilometrelik patikayı yürüyebilirsiniz” dedi ve şu bilgileri paylaştı:



- Kar yeni yağmışsa, bir masal diyarına düştüğünüzü hissedeceksiniz. Yürüyüşte çok deneyimi olmayanlar fazla uzaklara gitmesin. Derenin etrafı bile sizi kendine hayran bırakmaya yetecek. Oylat Şelalesine giden patika yollarındaki yeni yağmış karın manzarasını hala unutamam.

- Yeterince üşüyüp kar manzarasına doyduğunuzda da sıcacık kaplıca suları sizi bekliyor. Günübirlik kullanılabilen aile hamamlarının yanı sıra belediyenin de tesisi var. Bu arada konaklamayı düşünüyorsanız otellerin çoğu en az üç günlük konaklamayı şart koşuyor.







Biraz uzak ama buna değer: Çıldır Gölü / Ardahan



Çıldır Gölü kış tatili denince akla gelen ilk yerlerden biri artık. Bun da son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi seyahatlerinin etkisi büyük. Kars’a 70 km uzaklıktaki Çıldır Gölü Ardahan’a bağlı. Ülkemizde karın ilk düştüğü yerlerden biri.



Tüm kış mevsimi boyunca donuyor. Kendinizi bir kış masalının ortasında bulacağınız Çıldır Gölü, Türkiye’nin en güzel donmuş gölü. Donmuş yüzeyinde atlı kızak yapmak, buzu kırarak balık avlamak yapacağınız aktiviteler arasında ancak en güzeli gölün uçsuz bucaksız beyazlığı ve maviliğinde yürüyüş yapmak.





“Bir süre sonra donmuş göl üzerinde yürümek çok normal bir şeymiş gibi gelse de zaman zaman her an kırılmaya hazırmış gibi görünen buz tabakasına baktıkça heyecan yaşıyorsunuz” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Çıldır Gölü’nde yapılacak yürüyüş ile ilgili şu detayları paylaştı:- Çıldır Gölü’nün 18 kilometre uzunluğu ve 30 metre derinliği var. Gölün üzerinde yürüyüşle beraber göl çevresinde de yürüyeceğiniz harika rotalar bulunuyor.- Gölebakan-Kısır Dağı-Lehimli Yaylası Gölü yükseklerden izleyeceğiniz bir rota. 14 kilometrelik bir yol burası ancak kış aylarında yürüyüş için 3 kilometrelik bölümü öneriliyor. Gölebakan Köyü ve Kars il sınırındaki Gülyüzü köyü arasındaki yol da kendinizi çok zorlamadan yürüyeceğiniz bir başka rota.Fotoğraflar: İStock