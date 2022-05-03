En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

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Bu pazar Anneler Günü ve yavaş yavaş "Ne hediye alsam?" telaşı başladı. Bu yıl her gününüze anlam katan anneleriniz için özel hediyeler bakmak yerine, bir sürpriz yapıp annenizle keyifli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?



Peki ama nereye gitmeli? Bu soruyu gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Sevda Serbest, Erdoğan Gümüş, Didem Mutçalıoğlu ve Oğulcan Tatar’a sordum. Ailecek piknik yapılacak alanlardan tutun da şelale rotalarına kadar bütçe dostu 20 öneride bulundular.

AİLECEK GİDİLECEK EN GÜZEL PİKNİK ADRESLERİ



Tam bir gizli cennet: Marmaracık Koyu Tabiat Parkı / İSTANBUL

İstanbul'un göbeğinde ama muhteşem flora ve faunası ile tam bir gizli cennet burası. Sarıyer Rumeli Feneri mahallesinde yer alan Marmaracık Koyu Tabiat Parkı, yoğun meşe ağaçları içerisinde tertemiz plajıyla Anneler Günü için yeşili ve mavisi bol bir piknik rotası olabilir.



Sevda Serbest, “Güzel bir piknik sonrası ailenizle birlikte ‘Kuş Gözlem Kulesi’nde göçebe kuşların yolculuğunu gözlemleyebilirsiniz” dedi ve ekledi:



“Eğer hava uygun olursa ve denize girmek isterseniz güzel bir plajı bulunuyor. Doğada yapılan aktiviteleri seven aileler ise pikniğin yanı sıra koşu ve yürüyüş yapabilir ya da bisiklete binebilir. Ayrıca tabiat parkı içinde; geyik ve kirpi gibi canlıları da gözlemleyebilirsiniz.”



Keşfedilmeyi bekliyor: Danamandıra Tabiat Parkı / İSTANBUL

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Damandıra Tabiat Parkı, İstanbul'un Silivri İlçesinde yer alıyor. Meşe ormanları ve sazlıklarla kaplı olan tabiat parkı için geleceğin ‘Abant Gölü’ yakıştırması yapılıyor. Sevda Serbest, “Damandıra; göleti, nilüfer çiçekleri, sazlıkları ve göçmen kuşlarıyla ailenizle hem piknik yapacağınız hem de güzel fotoğraflar çekeceğiniz bir rota. Ayrıca gölde bulunan iskelede balık tutabilir, balıklarınızı pişirebilir ve yürüyüş yapabilirsiniz” dedi.





Tarihin içinde: Ayvant Bendi Milli Parkı / İSTANBUL



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Belgrad Ormanı’ndaki dokuz tabiat parkından biri olan Ayvat Bendi Tabiat Parkı, Kemerburgaz’da yer alıyor. Adını Ayvat Deresi üzerinde kurulmuş olan tarihi bentten alan park, piknik için oldukça ideal. “Burası, Anneler Günü pikniği için çok keyifli bir seçim” diyen Sevda Serbest, “Doğa içinde yürüyüş yapmayı sevenler için göz alıcı yürüme rotaları sunuyor” diye ekledi ve şu bilgiyi paylaştı:

“Meşe ve gürgen ağaçlarının hâkim olduğu tabiat parkında geyik, ağaçkakan, serçe, ispinoz, saka ve tavşan gibi canlılara rastlamak mümkün. Ayrıca bisiklet sürmek için de çok uygun.”

Şehrin içinde: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi / İSTANBUL



Burası adeta plazaların içinde bir vaha… Doğu Ataşehir ile Batı Ataşehir’i birleştiren köprünün Doğu Ataşehir tarafında bulunan alan, piknik için çok güzel bir adres. “Ali Nihat Gökyiğit’in eşi Nezahat Gökyiğit adına kurduğu bu bahçeye giriş ücretsiz” diyen Sevda Serbest, bahçe ile ilgili şu detayları paylaştı:

“Bu dev botanik bahçesi, sekiz ada üzerinde kurulmuş ve bu adalara Merkez Adası, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, İstanbul Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu Adası ve Trakya Adası isimleri konulmuş. 32 hektarlık alanda yaklaşık 50 bin ağaç ve bitki bulunuyor. Ailenizle birlikte hem çeşitli bitkileri tanıyıp, hem de keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.”





İstanbul’a 50 kilometre uzaklıkta: Ballıkayalar Tabiat Parkı / KOCAELİ

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Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar, Gebze’ye 10, İstanbul’a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor. Bir saatlik bir yolculuğun ardından rahatlıkla ulaşacağınız Ballıkayalar, barındırdığı farklı hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması amacıyla 1995’de tabiat parkı yapılmış.

Bölgenin adının nereden geldiği konusu da oldukça ilginç. Uzun zaman evvel çok sayıda arı kanyon içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak kullanırmış. Bu nedenle Bal Mağaraları, Ballı Mağaralar, Bal Kayalıkları derken yıllar içinde Ballıkayalar olarak anılmaya başlanmış.



“Ortasından derenin aktığı bir kanyon üzerinde yürüyüş, piknik, tırmanış, kamp, bisiklet sürmek burada yapabileceğiniz güzel aktivitelerden” diyen Sevda Serbest, “Özellikle macerasever bir anneniz var se ülkemizin en çok tercih edilen tırmanış parkurunun burası olduğunu bilmenizde fayda var” diye de ekledi.

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“Zamanında arıların mesken tuttuğu ve kayalıkları kovan olarak kullanan arıların ve balın bolluğuna rağmen şimdilerde burada arı yoğunluğu yok. Gölet, dere, şelale, kanyon manzaralı bu parkta ailenizle birlikte aktivite dolu bir gün geçirmeniz ve piknik yapmanız mümkün.”





Hem piknik hem de bolca yürüyüş: Yuvacık Barajı / KOCAELİ



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İstanbul’dan özel aracınızla ortalama bir buçuk saatte ulaşacağınız Yuvacık Barajı, size sanki bir Karadeniz yaylasındaymışsınız hissi verebilir. Sevda Serbest, “Pazar günü Yuvacık pazarına uğrayıp, taze meyve ve sebzeler satın alabilir ve pikniğinize lezzet katabilirsiniz. Yine göl kıyısından yukarı doğru çıkarak Karadeniz'e özgü yayla evleriyle dolu Servetiye köyüne uğrayabilir ve güzel fotoğraflar çekebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Serbest, bölgenin yürüyüş için harika bir rota olduğunun da altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

- Yuvacık Barajı’nın olduğu bölgede Camidüzü, Değirmendüzü, Sıcakdere, Soğukdere olmak üzere dört farklı yürüyüş parkuru bulunuyor. Camidüzü parkuru, insan eli ile oluşturulmuş bir parkur. Parkur 9 kilometre uzunluğa sahip ve zorluk derecesi ise kolay… Değirmendüzü'nden başlayan parkur da Yuvacık Barajı'na yakın tarihi su kemerinde son buluyor. Bunun uzunluğu da 8 kilometre…



- Sıcakdere yürüyüş parkuru biraz kanyon yürüyüşü içeriyor. Bu nedenle biraz zor ve 10 kilometre uzanluğunda… Soğukdere de aynı şekilde, kanyon yürüyüş olması nedeniyle biraz zor. Buranın uzunluğu da 11 kilometre…





ANNEYLE BİRLİKTE GİDİLECEK ŞELALE ROTALARI

Görüntüsü büyüleyici: Güzeldere Şelalesi / DÜZCE



Gezmesi çok kolay, anneniz hiç yorulmayacak: Suuçtu Selalesi / BURSA



Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Düzce’ye 18, Gölyaka’ya da 11 kilometre mesafede yer alıyor. Ayrıca hem İstanbul hem de Ankara’ya oldukça yakın… Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü ortaya çıkarıyor.“Şelaleye ormanın içinden ilerleyen basamaklarla iniliyor. Yürüyüş yolunun geçtiği ormanda size; kayın, köknar, ceviz, porsuk, gürgen, ıhlamur gibi çeşit çeşit ağaçlar eşlik ediyor” diten Didem Mutçalıoğlu, “Yol boyu dinlenmek için banklar ve seyir terasları da mevcut. Şelaleye yaklaştıkça gürül gürül sesi de gelmeye başlıyor” diye ekledi ve şu bilgileri paylaştı:Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu- Şelale, çok güzel bir manzara ortaya çıkarıyor. Bu manzarayı farklı açılardan izlemeniz için de yürüyüş yolu boyunca farklı yerlere seyir terasları yapmışlar. Anneniz böyle bir doğada şelale sesi ve manzarası eşliğinde eminim çok mutlu olacaktır. Dönüşte ise merdivenleri çıkıp yorulup acıkınca yemek yiyecek piknik masaları ve gayet ucuz olan bir restoran sizi karşılayacak.- Şelaleye ulaşım da çok rahat… Manzaralı asfalt bir yoldan geliniyor buraya ve son noktasına kadar çok iyi durumda yol. Ayrıca araçlar için büyük bir alanda park yeri de mevcut. İstanbul'a iki buçuk, Ankara'ya ise üç saat uzaklıktaki bu muhteşem güzellikteki şelale, anneler günü için de harika bir gezi seçeneği.Fotoğraf: Didem MutçalıoğluSuuçtu Şelalesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin en güzel şelalelerinden biri. Üstelik Annenizi yormadan merdiven ya da yokuş inip çıkmadan düzayak ulaşılan ender şelalelerden…

Didem Mutçalıoğlu, “Karadere Nehri üzerindeki şelale yaklaşık 40 metre yükseklikten düşüyor. Adı da boşuna Suuçtu değil, özellikle de şimdi bahar mevsiminde debi de yüksekken sular düşerken havada uçar gibi çevreye yayılıyor. Yanına yaklaştıkça serinliğini su tanecikleriyle size de hissettiriyor” dedi ve şu önerilerde bulundu:





Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu“Şelalenin düştüğü yerde kayalık bir yapı var, bu sayede şelaleye sadece karşıdan bakmakla kalmıyorsunuz rahatlıkla yanına kadar da gidebiliyorsunuz. Burada annenizle güzel fotoğraf çektirmeyi de unutmayın. Bu kayalık yapı dere boyunca setler ve ufak şelaleler oluşturmuş. Dere boyunca aşağıya bölgeyi sarmalayan kayın ormanı içinden müthiş manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz. Acıkınca tam şelale yanında olmasa da hemen yakınında alabalık restoranları mevcut.”Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

Prens Havuzları için gitmeye değer: Doğançay Şelalesi / SAKARYA

Doğançay Şelalesi, Sakarya Geyve’deki Doğançay Köyü’ne 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sakarya merkeze ise 25, Sakarya-Bilecik yoluna da 10 kilomtre uzaklıkta yer alıyor. 2013 yılın tabiat parkı ilan edilen alan, Anneler Günü için keyifli bir rota… Peki şelale çevresinde neler yapılabilir? İşte Bahar Gündoğdu’nun önerileri…

- İlk önce hepimizin eli ayağı haline gelen navigasyonun Doğançay Şelalesi’ne doğru olarak götürdüğünü belirteyim. Eğer navigasyon yoksa size en basit şekliyle yolu tarif edeyim. İstanbul- Bilecik yolu üzerinde giderken sağdan Doğançay sapağından otoyoldan ayrılıyorsunuz. Doğançay Köyü‘nden geçiyorsunuz. Yolun son iki kilometresi hariç hepsi asfalt yol. Sonrası biraz toprak yol ama öyle çok zorlayıcı değil. Burayı geçtikten sonra şelalenin olduğu alana geliyorsunuz.





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu- Doğançay Şelalesi’nin herhangi bir giriş ücreti yok. Aracınızı da alan geldiğinizde kafenin yanındaki otoparkta bırakabiliyorsunuz. Ücreti çok fazla değil. Buradaki kafede çayınızı içebilir çeşitli organik ürünler satın alabilirsiniz. Sonrası ise şelale turu…Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

- Etraf yemyeşil ve anneniz kesinlikle mutlu olacak. Şelaleyi gezdikten sonra eğer yorulmadıysanız rotanız mutlaka ‘Prens Havuzları’ olmalı… Buraya gidebilmek için aracınızı bıraktığınız kafenin yanındaki merdivenlerden inip ormanın içine önce aşağı sonra sağa doğru ilerlemeniz gerekiyor. Burada bir patika yolu yok. Engebeli yürüyüş sonrası ise inanılmaz bir manzara sizi bekliyor.





Biraz patika yollarla dolu: Nüzhetiye Şelalesi / KOCAELİ



Fotoğraf: Bahar Gündoğduİstanbul’a yakın şelaleler arasında en güzellerinden biri Nüzhetiye Şelalesi. Nüzhetiye Köyü’nde bulunuyor. Fotoğrafçılar ve trekking grupları dışında pek fazla bilinmiyor. Samanlı Dağları’nda bulunan Karadeniz ve Kafkaslar’dan göçmüş Gürcü halkın yaşadığı Nüzhetiye köyüne dört kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası gerçekten görülmeye değer.

Bahar Gündoğdu, “Şelale yolu genelde patika yollardan oluştuğu için, yer yer suya girmenizi gerektirebilir. Biraz dere yürüyüşlerine benziyor” dedi ve şu bilgileri paylaştı:





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Biraz ıslak bir yürüyüş olacağı için buna uygun bir bot giymenizi tavsiye ederim. Hatta kolay kuruyan bir şeyler de giyebilirsiniz. Yanınıza yedek ayakkabı almayı unutmayın. Güle oynaya, yüze yüze giderken şelalenin sesi size tüm yorgunluğunuzu unutturacak.”







En güzellerinden biri: Kurşunlu Şelalesi / ANTALYA

Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Antalya merkez ilçesi sınırlarında yer alan Kurşunlu Şelale’sine Antalya Isparta yolunun 24’üncü kilometresinden içeri 7 km’lik bir yolculukla ulaşılıyor. 2 km’lik bir kanyonun içerisinde yer alan Kurşunlu Şelalesi, 1986 yılında park haline getirilerek ziyarete açıldı.

1991’de de tabiat parkı olarak ilan edildi. Özellikle çevresindeki zengin flora ve fauna, burayı doğa yürüyüşü, bitki ve hayvanları gözlemleme gibi eko turizm faaliyetleri açısından öncelikli konumlardan biri haline getirdi.





Fotoğraf: Didem Mutçalıoğlu

“Bakmayın adına, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı dendiğinde burası sadece bir şelaleden ibaret değil.” diyen Didem Mutçalıoğlu, şelale ile ilgili şu önerilerde bulundu:



- Kanyon içindeki Patika yoldan ilerleyince karşınıza ilk olarak tüm güzelliğiyle ana şelale olan Kurşunlu Şelalesi çıkıyor. 18 metreden düşen şelalenin düştüğü göletin suyu inanılmaz bir turkuaz yeşile sahip.



- Kanyonun içinde ise yedi küçük gölet ve irili ufaklı şelaleler bulunuyor. Yemyeşil ağaçların arasında annenizle birlikte yürüyüş yapabileceğiniz 2 kilometrelik harika bir patika yol var. Yolun başında ve yol üzerinde soluklanacağınız ve bir şeyler atıştıracağınız mekânlar da mevcut.





ANNEYLE KAMP KEYFİ

Kamp için ideal: İğneada / KIRKLARELİ

Harika bir koyda kamp deneyimi: Urla / İZMİR

Fotoğraf: Didem MutçalıoğluKırklareli’ne bağlı, Trakya’nın Karadeniz sahilinde bir belde olan İğneada, kamp ve doğa yürüyüş alanlarıyla İstanbul’a yaklaşık dört saat mesafede harika bir kaçış noktası. Gür ağaçların kapladığı Longoz Ormanı Milli Parkı içerisinde sazlıklarla beraber çok sayıda doğa harikası göl de bulunuyor. Ayrıca bölgede deniz kenarında, orman içerisinde ya da bir dere kenarında kamp yapacağınız harika seçenekler de var.Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay“İğneada’da çadır ya da karavanınızla kamp yapacağınız gibi glamping kamp seçenekleri de mevcut” diyen Nurgül Büyükkalay şu bilgileri paylaştı:“Kamp alanlarına yakın köylüler tarafından işletilen salaş mekânlara uğrayıp yöresel lezzetleri mutlaka deneyin. Mert Gölü’nde kano yapıp, ormanın derinliklerinde mantar avına çıkabilir ya da ağaçların arasında kuracağınız hamakta huzura doyabilirsiniz. Fiyatlar, çadırınızla kamp yapacaksanız kişi başı 50, bungalov tercih ederseniz 250 ve glamping tipi konaklamalar için ise 1000 lira ve üzerinde.”Fotoğraf: Nurgül BüyükkalayDoğallığını hâlâ koruyan küçük köyleri, antik çağlara kadar uzanan tarihi, bağları ve eşsiz koylarıyla Urla, İzmir’in en güzel tatil beldelerinden biri. Özellikle kamp alanları bakımından da oldukça zengin. Demircili Koyu ise kamp yapmak için Urla’nın en güzel koylarından biri.

Demircili Plajı ve Torasan bölgesinde dağlarla çevrili ve denize sıfır muhteşem konumlarıyla ücretli ve ücretsiz kamp alanları mevcut. Hem çadır hem de karavan için alanlar da var.

Nurgül Büyükkalay, “Kamp alanı içerisinde restoranla beraber temel kamp ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tüm olanaklar mevcut. Urla gezinizde el emeği ürünlerin satıldığı Sanat Sokağı, Barbaros Köyü ve Türkiye’nin ilk köy tiyatrosunun kurulduğu yer olan Bademler Köyü’ne mutlaka yolunuzu düşürün” dedi ve ekledi:



“Urla, aynı zamanda harika bir gastronomi rotası. Urla’nın gurme restoranlarında annenizle yemek deneyimi yaşamadan geçmeyin. Kamp alanlarında çadırda konaklama kişi başı 100 lira, bungalovlarda ise kişi başı 300 liradan başlıyor.”





100 liraya unutulmaz bir kamp deneyimi: Assos / ÇANAKKALE

Fotoğraf: Nurgül BüyükkalayDünyanın en ünlü filozoflarından Aristoteles’in bir süre yaşadığı ve felsefe okulu kurduğu Assos, bol oksijenli havası ve tarihi dokusu ile Kuzey Ege’nin en huzurlu kaçış noktalarından biri. Edremit Körfezi ve Babakale burnu arasında yer alan Assos, İstanbul’dan yaklaşık beş, İzmir’den ise üç buçuk saat sürüyor.“Antik liman, Behramkale Köyü ve Assos Antik Kenti Assos’u oluşturan üç bölge. Assos yolunda, zeytin ve incir ağaçları arasında denize sıfır konumlarıyla karşınıza çok sayıda kamp alanı çıkacak” diyen Nurgül Büyükkalay, “İster çadırınızda kalın ister karavan kiralayın” diye ekledi ve şu bilgileri paylaştı:

Ayrıca daha konforlu bir kamp konaklaması yapmak isterseniz glamping alanları da bulabilirsiniz. Kamp alanlarının hemen hemen hepsi plaj ve restoran olanaklarına sahip. Assos, antik Liman, eski taş binaları, balık restoranları, dondurmacıları ve küçük plajı ile keyifli bir zaman geçireceğiniz şirin bir yer.

“Antik Liman’dan sonra Behramkale köyünü gezin. Hediyelik eşya satan tezgâhları, gözlemecileri ve taş binaları ile sakin bir köy. Günü ise antik kentin sembolü Athena Tapınağı’nda batırın. Karşısında Midilli Adası, sol yanında Edremit Körfezi ile harika bir manzarası var. Kamp alanlarında çadırda konaklama fiyatı kişi başı 100 lira. Karavanda ise fiyatlar 200 liradan başlıyor.”







100 liraya: Kelebekler Vadisi / MUĞLA

Fotoğraf: Nurgül BüyükkalayTablo gibi manzaralarıyla Fethiye’deki, Kelebekler Vadisi kamp ve bungalov tipi konaklama seçenekleriyle oldukça çok zengin bir yer. Annesizle birlikte yemyeşil bir doğada göz alabildiğine bir maviliğe karşı kamp yapmak istiyorsanız burası tam size göre…

“Cennet gibi bir doğa, 50 metreden aşağı süzülen şelale, 80’den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan rüya gibi bir serüven yaşayabileceğiniz bir bölge burası” diyen Nurgül Büyükkalay, kamp ile ilgili şu önerilerde bulundu:

- Elektrik ve duş imkanlarının olduğu kamp alanında çadırınızı kurmak için düzlük alanlar var. Çadırla beraber bir diğer konaklama seçeneği bungalovlar. Alan içerisinde temel ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz market ve yemek yiyebileceğiniz küçük bir işletme de mevcut.



- Kelebekler Vadisi’ne ulaşım Ölüdeniz’den kalkan teknelerle sağlanıyor. Karadan ulaşım ise bir hayli zorlu. Faralya yönünden vadiye geldiğinizde, yukarıdan aşağı zorlu bir yoldan inmek zorundasınız. İniş yolunun bazı kısımlarında kayalar çok dik olduğundan halat yardımıyla inmek zorundasınız. Bu nedenle kamp alanına gelmek için en pratik yol tekne ile ulaşım. Konaklama ücretleri ise ortalama çadırlı kamp için kişi başı 100 lira. Bungalovların geceliği de kişi başı 300 liradan başlıyor.



KEŞFEDİLECEK ROTALAR



Kültür dolu: Odunpazarı / ESKİŞEHİR



Annenizle birlikte yürümek, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dolu bir mekânı tanımak gibi bir planınız varsa Eskişehir’in en eski semti Odunpazarı tam da böyle bir yer.

Bir zamanlar köylülerin dağlardan getirdikleri odunları sattıkları yer olduğundan bu adı almış semt. Osmanlı sivil mimari yapıları olan ahşap evlerin günümüze kadar bozulmadan gelmesi nedeniyle sit alanı olarak koruma altına alınan semt, restore edilen evleriyle, tarihi konakları ve müzeleriyle, mutlaka görülmeli. Peki Odunpazarı’nda neler yapmalı? İşte Erdoğan Gümüş’ün önerileri…





- Sokak aralarında adım adım dolaşmak, rengârenk boyanmış sivil mimarî örnekleri ve tarihî konakların büyüleyici atmosferinde tarihe yolculuk yapmak tatlı bir yorgunluk yaratabilir. O zaman arka bahçeleri lezzet bahçelerine dönüştürülmüş şirin mekânlar duraklarınız olsun… Bu mekânlarda yöresel lezzetler başta olmak üzere, çay ya da kahve içme molası hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek…- Lületaşı Galerisi (Müzesi), Ahşap Eserler Galerisi, farklı ve önemli eserlere ev sahipliği yapan Çağdaş Sanatlar Galerisi, cam sanatının inceliklerini öğrenmek isteyen meraklı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği ve yapılan eserlerin satışının yapıldığı Cam Sanatlar Müzesi, aralarında siyaset, edebiyat ve bilim adamlarının birebir kopya heykellerinin olduğu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Odunpazarı Modern Müze Kurşunlu Külliyesi ve Camii Odunpazarı’nda gezip dolaşacağınız yerlerden bazıları…Doğu Akdeniz ülkeleri “En Güzel Park Ödülü” sahibi olan Altınpark, 640 bin metrekarelik yerleşkesiyle Ankara’nın en büyük rekreasyon alanına sahip. İçindeki yapay gölüyle, çok çeşitli ağaç türleriyle oluşturulmuş yemyeşil peyzajı, alt yapısı ve çevre düzenlemesiyle, Ankara’nın dinlenecek ya da sportif aktiviteler yapılacak en gözde mekânlarından biri…Erdoğan Gümüş, “Annenizle birlikte burada yürüyüş yapabilir ya da bisiklet kullanabilirsiniz" dedi ve şu bilgileri paylaştı:“İsterseniz birlikte kayıkla gölde gezinti yapabilir, çarpışan botlara binebilir, elektrikli arabalar ve mini gezinti treniyle turlayabilir ya da atla gezinti gibi keyifli aktiviteleri de gerçekleştirebilirsiniz. Sadece sportif amaçlı değil, bugüne özel annenizle birlikte gün boyu eğleneceğiniz hatta göl kıyısındaki lezzet duraklarında kendinizi ve annenizi ödüllendireceğiniz alternatifler de bulunuyor.”Burası Fethiye’nin tarih kokan köşelerinden biri. İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan antik yerleşim alanı, üzümlü beldesinin güney doğusunda yer alan bir tepe üzerinde bulunuyor. Önemli eserlere sahip olan Kadyanda’nın kalıntıları arasında sur duvarlar, Likçe kitabeler ve kaya mezarları bulunuyor.“İçinde yer alan Helenistik tiyatro kısmen ayakta” diyen Oğulcan Tatar, “Ormanda ilerlediğinizde karşınıza çıkan Atlı Mezar Anıtı üzerinde Troyalı Hektor’a ait olduğu düşünülen bir kabartma yer alıyor” diye ekledi ve şu bilgileri paylaştı:

“Antik çağda atletizm merkezi olan kentteki koşu pisti günümüzde her yıl Nisan ayında yapılan festivalde kullanılıyor. ‘Kuzu Göbeği Mantar Festivali’nde burada yetişen mantarları tanıtma amaçlı geziler de yapılıyor. Antik kent, tepede yer aldığından Fethiye ve limanı çamların arasından gözlemlemek mümkün. Ancak uzun ve biraz da yorucu olan parkurundan dolayı çocukla gezmek çok kolay değil.”

Tarihi kentin yanında deniz keyfi: Knidos Antik Kenti / MUĞLA

Datça’nın Reşadiye Yarımadası’nda bulunan Knidos Antik Kenti, adını Afrodit Heykeli’nin buraya konulmasıyla duyurmuş. Ancak heykel depremler nedeniyle kaybolmuş. Daha önceleri anakara ve adadan oluşsa da kent daha sonra denizin doldurulmasıyla iki limanlı bir ticaret ve turizm merkezi haline gelmiş. Bu nedenle tekne turlarının hemen tamamı Knidos Antik Şehri’ne gezi düzenliyor.





Oğulcan Tatar, “Size tavsiyem; sabah erkenden gidip müze ve ören yerlerini gezmeniz. Ardından da akşam muhteşem manzaralı günbatımını izlemek için vakit ayırmanız” dedi ve şu şekilde detaylandırdı:

“Eğer zorlu bir yürüyüşe ve dikenli bitkilere katlanabilirseniz antik kentin deniz fenerine çıkarak muhteşem bir manzaraya gidebilirsiniz. “Yok ben daha sakin kalayım” derseniz antik kentin girişindeki restoranda keyif yapabilirsiniz. Ayrıca antik kentten denize girmek mümkün. Ulaşımı biraz meşakkatli ve yollar virajlı olsa da gittiğinize mutlaka değecek. Bu arada girişte müzekart geçerli…”





Phaselis Antik Kenti’nin İÖ 7'nci yüzyılda Rodoslu kolonistlerce, Akdeniz’e uzanan küçük bir yarımada üzerinde kurulduğu söyleniyor. Coğrafi konumu önemli bir liman kenti olduğunu gösteriyor. Biri yarımadanın kuzeyinde diğeri kuzeydoğuda üçüncüsü ise güneybatı kıyısında yer alan üç limana sahip.





Oğulcan Tatar, “Üç limanı, çam ormanı ve muhteşem sahiliyle burası annenizin asla unutamayacağı yer alacak” dedi ve ekledi:

“Ülkemizin yurt dışında dönen tanıtımlarında yer almasıyla oldukça fazla yabancı turisti de ağırlamaya başlayan antik kentin girişinde kimi zaman fazla trafik olabiliyor. Antik kentte denize girebilir hatta yanınıza alacağınız yiyeceklerle güzel bir piknik yapabilirsiniz. Girişte müzekart geçerli… Vaktiniz varsa antik kente yakın olan teleferik istasyonundan Olympos’a teleferik yolculuğunu da es geçmeyin derim. Bu sayede hem Tahtalı Dağ’ı görecek hem de varışınızda Beydağları Sahil Milli Parkı’na gidebileceksiniz.”





Fotoğraflar: İStock