En güzel dünya kalemle kurulur

Haberin Devamı

Zirvenin açılışında konuşan Emine Erdoğan, “Kıymetli kardeşim” diye hitap ettiği konuk Suriye Cumhurbaşkanı eşi Latife El- Durubi’nin eğitime çok önem verdiğini belirterek “Kendisiyle olan birebir görüşmelerimizde eğitim üzerinde en çok konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. İnşallah, Maarif Vakfımızın örnek çalışmalarıyla, Suriye’de eğitim altyapısının ayağa kaldırılmasını biz de destekleyeceğiz ve silahların bıraktığı acı izleri, kalemin iyileştiren gücüyle hep birlikte sileceğiz” dedi.

VAKIF 56 ÜLKEDE

Emine Erdoğan Maarif Vakfı’nın 56 ülkede, 500’ü aşkın eğitim kurumunda tüm dünyada iyi insanlar yetiştirerek dünya barışına gerçek ve elle tutulur bir katkı sağladığını belirtti. Dünyada 120’den fazla çatışma olduğuna dikkat çekip, zirvenin bu yıl dünyayı “eğitimle iyileştirmeyi” teklif edeceğini belirten Emine Erdoğan, 2024 Küresel Eğitim İzleme Raporu”na göre, bugün hala 251 milyon çocuk ve gencin okula gitmediğini aktardı. Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmanın boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Erdoğan, “Düşük gelirli ülkelerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerin yüzde 33’ü okula gitmiyorken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yalnızca yüzde 3’tür. Oysa eğitim, temel bir haktır ve o yüzde 33 okula gidene kadar adaletin terazisi hep eğri duracaktır” mesajı verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sürece sahip çıkmak sadece AK Parti ile MHP’nin görevi mi Haberi görüntüle

YENİ BİR SURİYE SÖZÜ

Konuşmasında Türk devletinin ve Türk milletinin desteklerini asla unutmayacaklarını belirten Latife El-Durubi tüm dünyaya çağrıda bulunarak “Yakında tüm evlatlarıyla birlikte yeniden ayağa kalkan, size hikayesini anlatan, sizinle birlikte bilimin ve hayatın yeni bir sayfasını yazan bir Suriye göreceğinize söz veriyoruz” dedi.

Emine Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı’nın eşiyle birlikte uluslararası eğitim zirvesine katıldı.