En güzel bayram hediyesi... Köy evleri teslim ediliyor

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde depremzedeler için yapılan köy tipi evler bitmek üzere. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları yapılan evler bayramda köylülere teslim edilecek. Çadır ve konteynerlerde yaşayan 35 haneli Belpınar köyündeki vatandaşlar, yeni yapılan tek katlı, 127 metrekarelik, üç oda, bir salondan oluşan evlerine taşınacak.

‘ÇOK GÜZEL OLDU’

İlk etapta 14 evin yapıldığı yeni köyde cami, okul ve ahırlar da bulunuyor. Yeni yapılan köy evlerinin ayrıca avlu ve bahçeleri de var. Köylülerden Bayram Kaya, “Yıkılan evlerimiz oldu, ağır hasarlı evlerimiz var. Şu an çadırlarda ve konteynerlerde kalıyoruz. Çok güzel evler yapıldı, yakında köylülere teslim edilecek. 14 ev yapılmış, tüm köylülere yetmez. Oğlumun evi var, orta hasarlı olarak tespit edildi. O evlerden biri bize çıkarsa gidip rahat rahat yaşarız. Şu an kimse köydeki eski evlerine giremiyor. İnsanlar korkuyor, çadırlarda kalıyor” dedi.

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143 BİN KÖY EVİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, köy evlerinin yapımına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Yöresel mimariye uygun tek ya da iki katlı. Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı... Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecini başlattık. Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildi.” Evler bölgenin ihtiyaçlarına göre 5 farklı tip olarak, hayat şartları da gözönüne alınarak tasarlandı.





BURUK ALIŞVERİŞ

Depremin büyük yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da eskiden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan tarihi Uzun Çarşı’da esnaf, Bayram öncesi yıkıntılar ve enkazlar arasındaki dükkânlarını açmaya başladı. Depremzedeler, açılan az sayıdaki mağazadan bayram alışverişini yapıyor. Çadır ve konteynerlerde yaşayan Hataylıların çarşıdaki alışverişleri de hüzünlü. Annesi ve çocuğuyla bayram alışverişine çıkan Nagihan Arıkan, duygularını şöyle özetliyor: “Alışverişe geldik, açık bulduğumuz yerlerde bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hem esnafa destek hem de kente tekrar hayat gelsin diye geldik. Çok duygulandık, çok anılarımız var. Şimdi enkazlar arasında açık olan birkaç dükkânı geziyoruz. Eskiden bayramlardan önce buralar iğne atsan yere düşmezdi, insanlarla doluydu. Herkeste bir bayram telaşı olurdu, şimdi hüzünlü ve gözyaşlarıyla gezen birkaç kişiyiz.”

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POLİSLER NUR’A ‘AYAK’ OLDU









Hatay’da depremzede Cuveyit ailesinin 7 yaşındaki kızları Nur, geçirdiği hastalık nedeniyle iki ayağından engeliydi. Protez ayakkabılar kullanmak zorundaydı, ancak maddi durumu iyi olmayan aile maliyeti 30 bin lirayı bulanan protez ayakkabıları alamadı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gönüllü olarak Deprem bölgesine gelen polis ekipleri, kendi aralarında para toplayıp özel protez ayakkabılar aldılar. Nur, ayakkabılarına kavuşunca çok mutlu oldu, yaşıtları gibi koşup oynamaya başladı.

ÇADIRDA İFTARA KONUK OLDUK









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Depremde evleri yıkılan vatandaşlar, kurulan çadır veya konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Hatay Kırıkhan İlçesi Ceylanlı köyünde çadırlarda yaşayan depremzedelere konuk olduk. Çok zor şartlarda hayata tutunan vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri temiz su. Çadırların hemen dibinde kurdukları derme çatma mutfaklarda yemeklerini hazırlıyor, iftarlarını kurdukları yer sofrasında açıyorlar. Temiz su, duş yerleri ve tuvalet sorunu da büyük. Kadınlar bulaşık ve çamaşırlarını yine çadırların önlerinde leğenlerde yıkıyor. Çadırlarda yaşamanın en büyük sorunlardan biri de aşırı sıcak olmaları. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gündüz saatlerinde çadırlarda kalmak mümkün olmuyor.