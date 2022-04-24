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‘En güzel bayram’ 2 yıl aradan sonra coşkuyla kutlandı

#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#ATATÜRK#Anıtkabir
‘En güzel bayram’ 2 yıl aradan sonra coşkuyla kutlandı

TBMM'nin açılışının 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümü, salgın nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından dün cadde, meydan ve sokaklarda kutlandı. Tüm yurt çocuk sesleri, gösteriler ve şarkılarla coştu. 

‘En güzel bayram’ 2 yıl aradan sonra coşkuyla kutlandı


ÇOCUK CIVILTILARI ATA’NIN HUZURUNDA

Anıtkabir, pandemi nedeniyle 2 yıldır hasret kaldığı çocuk sesine kavuştu. Minikler, anne ve babalarının elinden tutarak Ata’yı ziyaret etti. Kimi ebeveynlerinin omzunda, kimi de düşe kalka emekleyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir merdivenlerini tırmanmaya çalıştı.

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#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#ATATÜRK#Anıtkabir

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