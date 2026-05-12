En güçlü yangın filosu göreve hazır

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nde ‘Yangın Söndürme Araçlarının Görev Yerine Uğurlanması Töreni’ne katıldı. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, “2015-2025 arasındaki son 11 yıl, ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olmuştur. Bu tablo bize şunu göstermektedir, iklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil, kalıcı etkiler oluşturan yapısal bir dönüşümdür. Biz de hazırlıklarımızı yalnızca kuraklık riskine göre değil, bu yeni iklim gerçekliğinin ortaya çıkardığı tüm tehditlere göre yapıyoruz” dedi.

Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile dünyanın sayılı hava filolarından birini oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Bugün geldiğimiz noktada hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz. Geçen yıla göre hava aracı sayımızı artırarak, toplam 161 hava aracına ulaştık. Su atma kapasitemizi ise 462 tona çıkardık. Hava araçlarımızın suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız gölet ve havuz sayısını da 4 bin 852’ye yükselttik. Karada ise 1953 arazöz, 878 iş makinesi, 2 bin 766 ilk müdahale aracı olmak üzere, yaklaşık 5 bin 600 araçlık güçlü bir kara filosuna ulaştık.

Haberin Devamı

‘7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİYORUZ’

Ayrıca orman yollarımızın bakımını yapıyor, yeni yollar açıyor, müdahale sürelerini daha da aşağı çekiyoruz. Yangınla mücadelede erken tespit hayati önemdedir. Bu kapsamda; 14 İHA, 776 gözetleme kulesi, 388 kamera ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim; bütün bu teknolojik imkanların da ötesinde, bizim en büyük gücümüz, insanımızdır, fedakar orman çalışanlarımızdır, gece gündüz demeden görev yapan ekiplerimizdir, gönüllülerimizdir, duyarlılık gösteren vatandaşlarımızdır. Bu yıl orman kahramanı personel sayımızı 28 bine çıkardık. Gönüllü sayımız ise 138 bini aşmış durumda. Bugün görev yerlerine uğurlayacağımız 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatör; ülkemizin dört bir yanında yeşil vatan savunmasına güç katacaktır. Yeni araçlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”