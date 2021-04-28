TaÅŸ kÃ¶mÃ¼rÃ¼ Ã¼retimiyle emeÄŸin baÅŸkenti olarak bilinen kentte, 10- 16 Nisan tarihleri arasÄ±nda yÃ¼z bin kiÅŸideÂ 456,36 olan vaka sayÄ±sÄ±, 17 23 Nisan tarihleri arasÄ±nda ise 578,82'ye Ã§Ä±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, nÃ¼fusa oranla en fazla vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilin Zonguldak olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â Zonguldak'Ä±, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, KÄ±rÅŸehir, AÄŸrÄ± ve Giresun takip etti.



Zonguldak ValiliÄŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±lar ve kurduÄŸu denetim ekipleriyle koronavirÃ¼se yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Son iki gÃ¼nde vaka sayÄ±larÄ±nda azalÄ±ÅŸÄ±n gÃ¶zlendiÄŸi kentte, tam kapanma Ã¶ncesi cadde ve sokaklarda insan yoÄŸunluÄŸu dikkat Ã§ekti.



DOÄžUM GÃœNÃœNDE KORONA BULAÅžTI



Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Nihal Bilgin (20) DÃ¼zce'de akrabasÄ±nÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Benden sonra 12 kiÅŸi korona oldu. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nde beraberdik. Kuzenimin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. BazÄ±larÄ± da aÄŸÄ±r atlattÄ±. Kronik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± olanlar aÄŸÄ±r atlattÄ±. Ben buradan DÃ¼zce'ye gitmiÅŸtim. O sÄ±ra doÄŸum gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. Ben bu iÅŸin ciddiyetini daha Ã§ok anladÄ±m. Elimde kolonda maskem dezenfektanÄ±m yanÄ±mdan ayrÄ±lmÄ±yor. Ã‡evreme de yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± anlattÄ±m. SaklamÄ±yorum" dedi.







VatandaÅŸlardan Sema Ã‡akÄ±r ise kent merkezindeki kalabalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nce, "Ä°ÅŸi olan da orada olmayan da orada. Bu kadar rezillik olmaz. Ondan sonra hastalÄ±k arttÄ±. Åžunlara bak. GÃ¶rÃ¼yorsun. Ben taksitimi Ã¶demek iÃ§in indim. AlÄ±ÅŸveriÅŸimi de yaptÄ±m. Daha 1 ay daha inmem. MaaÅŸ iÃ§in Ã§ocuÄŸa veriyorum o alÄ±yor. Yoksa inmiyorum kent merkezine" diye konuÅŸtu.



'ALLAH KÄ°MSENÄ°N BAÅžINA VERMESÄ°N'



KoronavirÃ¼sÃ¼ 6 ay Ã¶nce atlatan Ali BektaÅŸ ise, "Kent merkezi kalabalÄ±k. Ben yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ geÃ§irdim. SÄ±zlamadÄ±k kemiÄŸim kalmadÄ±. Ã–lÃ¼yorsun geri geliyorsun. Oksijen alÄ±p rahatlasam diyorsun ama olmuyor. BoÄŸuluyor gibi oluyorsun. Allah kimsenin baÅŸÄ±na vermesin. Ã‡ok zor. Ä°nsanlar tedbirini alsÄ±n. Maskesini taksÄ±n, mesafesini kollasÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

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