En fazla vaka Ankara’da

‘TAZİYELER YENİ TAZİYELERE KAYNAKLIK EDİYOR’

“Karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Düğün, nişan, sünnet törenlerimiz, taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık eden yerler halini alıyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Yeni hasta sayımız düşmüyor; ağır hastaların, yoğun bakımdakilerin sayısı artıyor. Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor.

ORTA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU...

İstanbul’da, Ege ve Trakya’da ciddi artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da maalesef artış var. Hasta sayısını Gaziantep’te yüzde 52, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin’de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya’da 460, Şanlıurfa’da 300, Erzurum’da 207, İzmir’de 350, Kayseri’de 150 ekip sahada.

YENİ MÜCADELE DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ

Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı dönem var. Bu duruma karşı yeni tedbirler alındı. Mücadelemizin boyutu değişecek. Yeni mücadele dönemine karşı hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızın sadece tedbirlere uyumla değil kontrol ve denetimle de destek olmasını bekliyoruz.

ENTÜBE HASTALAR EN YOĞUN 65-75 YAŞ ARASINDA

Pandeminin başından bugüne kadar vefat eden vatandaşlarımızın yaş ve cinsiyetlerine bakınca her iki cinsiyette 50 yaşından itibaren yaş arttıkça görülüyor. 1 Haziran - 1 Eylül arası tedbirlerimizin hafiflemeye başlamasıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın vefat oranının yükseldiği görülüyor. Genç ve orta yaş grubunda iyileşmelerinin yaşlılara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın en yoğun 65-75 bandında olduğu görülmektedir. Herkesten özellikle rica ediyorum, yaşlılarımızı özellikle daha özenle koruyalım.

FUTBOLUN SEYİRCİSİZ OLMASINI ÖNERDİK

Futbol Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Belli bir döneme kadar, ilk yarısı için, müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Bunu söyleyebilirim. Yani seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulu’nun önerisi var. Yaklaşımımız bu şekilde.

1. SINIFLARA 2 GÜN OKUL 5 GÜN EV

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesi şeklinde bir yaklaşımımız var. Birinci sınıfların alışması için 2+5 şeklinde yani iki gün gitme, 5 gün gitmeme şeklinde bir uygulama olabilir. 8. ve 12. sınıfların nasıl başlayabileceğini ise önümüzdeki hafta netleştirmiş oluruz.

ANKARA’DA KAPATILAN HASTANELERİ AÇABİLİRİZ

Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, 60 yaş üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Ankara'da hastane açımızdan sorun yok. Kapatılan hastaneleri açmak gibi eğilimimiz vardı. Bu hastanelerimizin yoğun bakımla ilgili bölümlerini devrede tutma noktasında çaba içindeyiz. Bunların açılmasını gündeme aldığımızı söylemek istiyorum. Artışın nedeni olarak, en büyük kaynağı bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikler olarak görüyoruz.

29 BİN 865 SAĞLIKÇIYA VİRÜS BULAŞTI

Çalışanlarımız sabır ve fedekarlık isteyen bir mesleğin mensubu olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedekarlığı sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamalıdır. Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte bir hassasiyettir."

YENİ VAKA SAYISI 1596

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 462 oldu. Günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 107 bin 927 test yapıldı, 1596 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 273 bin 301’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 1017'ye yükselirken 947 hasta iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı 246 bin 876’ya ulaştı.