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Erdoğan dün Beştepe’de 2023- 2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

İKNA ODALARI

“Daha yakın tarihte 28 Şubat döneminde hafızamıza yükseköğretim adına utanç verici sahneler kazınmıştır. Başörtüsünden dolayı ikna odalarına alınan kızlarımızın yaşadığı zulmü asla unutamayız. Benzer durumları maalesef biz de yaşadık. Darbe çığırtkanlıklarının yapıldığı Cumhuriyet mitinglerinden, kılık kıyafet konusunda ısrarla sürdürülen yasakçı tavra kadar çeşitli alanlarda biz de buna şahitlik ettik. Ancak hayata geçirdiğimiz reformlarla statüko bekçiliği olarak gördüğümüz bu direnci kırmayı başardık.

208 ÜNİVERSİTE

Üniversite sayısını 76’dan 208’e çıkartarak, isteyen her gencimizin evine en yakın yerde yükseköğrenime katılmasının yolunu açtık. Kontenjanları artırarak üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçtik. 2002 yılında yüzde 14 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı 3 kattan fazla artışla yüzde 45’e yükseldi. Bu oran OECD ortalamasından çok daha ilerdedir. Yükseköğretimde kız-erkek eşitliği oranı 0.98 ile tam eşitliğe çok yakındır.

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7 MİLYON ÖĞRENCİ

7 milyon üzerindeki öğrenci sayımızla Avrupa yükseköğretim alanında kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ilk sıralarda yer alıyoruz. Tam 198 ülkeden gelen 340 bine yakın öğrenci ile dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 devlet arasındayız. 22 sene önce 70 bin olan öğretim elemanı sayısı 3 kat artışla 184 binin üzerine çıktı.

32 BİN PROFESÖR

Profesör sayımızı 9 bin 396’dan 32 bin 488’e, doçent sayımızı 5 bin 367’den 20 bin 768’e, doktor öğretim üyesi sayımızı ise 11 bin 190’dan 71 bin 700’e ulaştırdık. Öğrenci sayımız çoğalırken doktoralı akademisyen istihdamımız da sürekli artış göstermiştir. Toplam öğretim elemanlarının yüzde 46’sının kadın olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu sene ilk defa daha önce yüksek öğretim imkanı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımız için devlete ait yükseköğretim kurumlarından 21 bin kişilik ek kontenjan ayırdık. Ayrıca, şehit ve gazi yakınlarımız için vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kişilik kontenjan oluşturduk.

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BİLİM DİPLOMASİSİ

Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı herkes gibi bu kesimlerin de ufuklarını açacaktır. Bizim için özellikle bilim diplomasisi, Türkiye’nin uluslararası tanınırlığını artırmak ve kültürlerarası etkileşim adına kritik önem sahiptir.”