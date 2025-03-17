En fazla kar kalınlığının ölçüldüğü kayak merkezi belli oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 108, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 74, Uludağ'da 59, Hakkari'de 57, Hesarek'te 52, Erciyes'te 45, Çambaşı, Mersivan ve Zigana'da 36, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Gevaş'da 3, Davraz'da 2, Akdağ'da 1 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|17.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|2
|8
|Ergan
|SY
|6
|12
|Nemrut
|PB
|5
|12
|Konaklı
|PB
|3
|11
|Kartalkaya
|SY
|7
|11
|Sarıkamış
|PB
|1
|14
|Uludağ
|GSY
|5
|11
|Erciyes
|HSY
|5
|14
|Hakkari
|PB
|-3
|8
|Hesarek
|ÇB
|3
|13
|Çambaşı
|ÇB
|8
|15
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Mersivan
|PB
|8
|16
|Kop
|PB
|1
|13
|Yıldız
|SY
|9
|20
|Kartepe
|GYS
|12
|15
|Yalnızçam
|PB
|-6
|10
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)