En fazla kar kalınlığının ölçüldüğü kayak merkezi belli oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 108, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 74, Uludağ'da 59, Hakkari'de 57, Hesarek'te 52, Erciyes'te 45, Çambaşı, Mersivan ve Zigana'da 36, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Gevaş'da 3, Davraz'da 2, Akdağ'da 1 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 17.03.2025 En düşük En yüksek Palandöken PB 2 8 Ergan SY 6 12 Nemrut PB 5 12 Konaklı PB 3 11 Kartalkaya SY 7 11 Sarıkamış PB 1 14 Uludağ GSY 5 11 Erciyes HSY 5 14 Hakkari PB -3 8 Hesarek ÇB 3 13 Çambaşı ÇB 8 15 Zigana GSY 12 19 Mersivan PB 8 16 Kop PB 1 13 Yıldız SY 9 20 Kartepe GYS 12 15 Yalnızçam PB -6 10

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)