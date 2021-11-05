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‘En fazla 1 ay yaşar’ demişlerdi... Son sözü o söyledi

#Emir Eymen#Karaciğer Nakli#Organ Bağışı
‘En fazla 1 ay yaşar’ demişlerdi... Son sözü o söyledi

Anne karnındayken karaciğerinde 12 santimetrelik tümör oluştu. Teşhis 1.5 yaşındayken konuldu. Nakille hastalıktan kurtulan Emir Eymen, şimdi 5 yaşında ve Organ Bağışı Haftası’nda doktoruna teşekkür ediyor.

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1.5 yaşındayken karaciğer kanseri teşhisi konulan Emir Eymen Yıldırım’ın uzun kemoterapi seanslarından sonra ameliyat ile tümöründen kurtulması bekleniyordu. Ancak anne karnında oluştuğu düşünülen 12 santimetrelik tümörün ameliyat edilemeyeceği ve acilen nakil olması gerektiği söylendi. Baba Kadir Yıldırım’a doktorlar “Nakil olmazsa en fazla 1 ay yaşayabilir” dedi. Bu kadar küçük bir hastaya karaciğer nakli yapabilecek çok az yer vardı.

HAYATA TUTUNDU

Aile, genel cerrah Prof. Dr. Ender Dulundu’ya güvendi ve evlatlarını teslim etti. Küçük Eymen, şimdi 5 yaşında ve babasından aldığı karaciğer ile hayata tutundu. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası’nda doktoru ile bir araya gelen Eymen, bu özel günde sahneye çıktı ve mikrofonu eline alarak doktoruna teşekkür etti.

‘TOPRAK DEĞİL CAN OLSUN’

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Oğluna karaciğerini veren baba Kadir Yıldırım, her çocuğun Emir kadar şanslı olmadığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: “1.5 yaşında hepatoblastom yani karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Normalde doktorların da söylediği ve bizim de beklentimiz 10 kür kemoterapiden sonra ameliyat ile tümörün alınmasıydı. Ancak kemoterapi sonrasında ameliyat ile alınabilecek durumda olmadığını, nakilden başka çaremiz olmadığını öğrendik. Prof. Dr. Ender Dulundu çok güzel bir nakil gerçekleştirdi. 2018’de benden oğluma nakil gerçekleştirildi. Bunun ardından 2 defa da akciğerinde tümör görüldü ancak doktorumuzun takibi sayesinde çok erken fark edildi. Nakil olmasaydı oğlumuzun en fazla 1 ay yaşayabileceğini söylediler. Eğer ben verici olamasaydım çok sıkıntı yaşayacaktık. Kadavradan nakil bekleyecektik ama biz şanslıydık. Her çocuk Emir gibi şanslı olmayabilir. O yüzden lütfen insanlar duyarlı olsun. Toprak olmasın can olsun.”

İLK 3 YAŞTA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hepatoblastom denilen karaciğer tümörlerinin yetişkinlerde 1 milyonda 2 oranında ancak çocuklarda ilk 3 yaşta daha sık görülebildiğini belirten Prof. Dr. Ender Dulundu, çocuklukta karaciğer tümörlerinin belirgin bir nedeni olmadığını belirterek şunları söyledi: “Çocukluk çağında en sık karşımıza çıkan kitlelerden biri. Erken doğmuş ve düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde biraz daha sık görülüyor. Emir Eymen’de tümörün en etkili tedavi yöntemlerinden biri de karaciğer nakliydi. Konsey ile tartıştıktan sonra karaciğer nakline karar verdik. Karaciğer nakli için bir dönem kadavradan organ çıkmasını bekledik ancak tümörün ilerleme potansiyeli vardı ve fazla beklemeden babasından karaciğer almak zorunda kaldık. Babası karaciğerinin bir kısmını oğluna verdi. Biz de ameliyatını gerçekleştirdik ve taburcu ettik.”

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#Emir Eymen#Karaciğer Nakli#Organ Bağışı

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