Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı, ÖTV artışı ve Kamu işçilerinin zam pazarlığı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz.

İMRALI HEYETİ İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün partilerin de katkılarıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Örgütün kurucusu 'kendinizi feshedin' diye çağrıda bulundu. Örgüt de karar aldı. Artık bu süreç kısa zamanda sahada da somut şekilde görülecek diye bekliyoruz. Ama zaman alacak bir süreç. Bu süreç titizlikle takip edilecek. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz.

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TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU

Fesihin gerektirdiği düzenlemeyi komisyon değerlendirecek.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Biz Suriye'nin egemenliğinden yanayız. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz, bütün unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim istiyoruz. SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Bir an önce yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz.

8 Aralık'tan bu yana 316 bin gönüllü dönüş yapıldı.

ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI

Büyükelçiye katılıyoruz, yeni Sykes-Picot'a ihtiyaç yok. Yaptırımların kaldırılmasını önemli buluyoruz.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Yaptırımlar müttekikler arasında hiç gündeme gelmemeliydi. Yaptırımlar mutlaka kalkmalı, bunları geride bırakmalıyız.

F-35 VE EUROFIGHTER

İlgili kurumlarımız müzakereleri yönetiyorlar. Sınırlar kaldırılmalı. Müzakereye göre karar verilmeli.

Eurofighter sürecinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var.

"MUTLAK BUTLAN" TARTIŞMASI

CHP'nin kendi iç kavgası, iç meselesi. Şikayet eden de edilen de CHP'liler. Dava, CHP'nin kurumsal yapısıyla ilgili bir durum değil. Siyaset etiği açısından yaşanan tablo üzüntü verici. 'Mahkeme kararını tanımam' demenin geçerliliği yok.

ENFLASYON

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Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz.

Dünyadaki duruma rağmen ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğiliminde, 155 milyar doları aştı.

Bütçe harcamaları artmadı, limit dahilinde gidiyoruz.

Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI

Kamu işçilerine son dönemde önemli artışlar sağladık. Kamu işçilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz.

ÖTV ARTIŞI

Henüz tam karara bağlanmadı, değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

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Yarın enflasyon oranı çıktıktan sonra memur ve emeklilerin kural bazlı artış oranı belli olacak. En düşük emekli aylığı ise kural bazlı değil 2019'da sisteme girdi. Düşük prim ödediği halde bir destek olarak bu gündeme geldi. Yarın açıklanacak enflasyon ile artış yaparsanız bu 4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek. Burada irade Meclis'imizde. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak kök ücret alanların maaşı değişmemiş olacak bunu arzu etmiyoruz. Biz emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.