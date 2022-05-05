En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SGK-Bağ Kur ve memur emekli zammında son gelişmeler

Haberin Devamı

Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı. İşte SGK-Bağ Kur ve memur emekli zammında son gelişmeler...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

Haberin Devamı

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NASIL OLACAK?

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.