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‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun’

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkar” diye seslendi.

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Akşener partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Türkiye’de çalışanların yaklaşık yüzde 60’ının aldığı ücret açlık sınırının altında olacak. Rakamların büyümesi hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan enflasyonu aşağı çekmek. Önemli olan insanımızın alım gücünü artırmak. Öncelikle enflasyonu düşürün.

GİDİŞATIN FARKINDA

Sayın Erdoğan da gidişatın farkında. Giderayak, ‘seçimi kaybetsek de bu işte yokum’ dediği işleri birer birer yapmaya başladı. Demek ki artık seçimi kaybedeceğini o da yavaş yavaş içselleştirmeye başladı. Muhalefet korkağı bir iktidarın, her gün biraz daha sözümüze gelmesini büyük bir keyifle izliyoruz. EYT’li kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Düzenleme hayırlı, uğurlu olsun.

SANDIK GÖRÜNDÜ

Eğer asgari ücret, adı üstünde asgari ücretse o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? ‘Emekli maaşlarını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkarın’ diyorum. Artık sandık ufukta göründü. Son düzlükte çırpınsan da artık nafile. Hayırlısıyla çok yakında seni de emekli ediyoruz inşallah. En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkar. Hadi bakalım Sayın Erdoğan. Bu sesi duy da görelim.

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EKREM OLMANIN SUÇ OLDUĞU...

2022 yılı da sansürlerle, baskılarla ve yasaklarla geçti. Medyayı ele geçirdikleri yetmedi sosyal medyaya ellerini uzattılar. İtiraz edenin terörist olduğu, ‘Ekrem’ olmanın ise düpedüz suç olduğu, onlar gibi düşünmeyen herkesin düşman olduğu, ucube bir düzen kurdular. Geldikleri gibi gidecekler. Emin olun çok az kaldı.”

EMNİYETİN AYAĞA KALKMASI GEREKİRDİ

Akşener, “Başkent Ankara bir suikaste sahne oldu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin bu önemli olayın acilen aydınlatılması için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Merhum Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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