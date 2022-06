‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun’

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Antalya’da yaklaşık 1 aydır, üst üste intihar vakaları yaşanıyor. Yaşanan olayların araştırılması, soruşturulması ve gerçeklerin bir an önce gün yüzüne çıkarılması için konunun takipçisi olacağız. Gelire Endeksli Senet’ten önceki, sözüm ona kurtuluş reçetesi, Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin ülkemize maliyeti 200 milyar lirayı bulacak. Bu para milletimizin cebinden çıkacak. Oysa bu 200 milyar lira ile milletimize ve memleketimize çok daha faydalı işler yapılabilirdi.



ASGARİ ÜCRETİ GÜNCELLEYİN



İktidara seslenmek istiyorum. Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar doğrultusunda bir an önce asgari ücreti güncelleyin. Ayrıca 2 bin 500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesine çıkartın.

Bu sığınmacıların nereden, nasıl, hangi yollarla geldiğine bile cevap veremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir göç politikasızlığının sonuçlarını yaşıyoruz. Düzensiz göç sorunun muhatabı da, sorumlusu da, suçlusu da Erdoğan’dır.



‘ADAYINIZ KİM’ SORUSU



Sayın Erdoğan da artık kendisine ayrılan sürenin sonuna geldiğini görüyor. O nedenle, artık tek bir derdi var. Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı. İşi gücü bıraktı, her fırsatta ‘adayınız kim?’ diye soruyor. ‘Acaba benim yerime kim gelecek’ diye, büyük bir merak içinde. Hatta bunun için sandığa gömüleceğini bile bile adaylığını bile açıkladı. Devir teslim heyecanıyla, geceleri uykularının kaçtığından eminim. Sayın Erdoğan, sen hiç merak etme. Senin yerine özgürlük gelecek, adalet gelecek, demokrasi gelecek. Sen gideceksin, istibdat bitecek.”

KÜRSÜ ÖĞRENCİLERİN

“Milletin kürsüsü” bölümünde Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Süleyman Kızıltaş sorunlarını dile getirdi. Akşener, Kızıltaş’a konuşmasından dolayı teşekkür etti. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

AKŞENER’DEN ZİYARET TRAFİĞİ

Meral Akşener, ev sahipliği yapacağı 6’lı masa görüşmesi öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Akşener bu görüşmenin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de bir araya geldi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)