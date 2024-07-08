En düşük emekli aylığına düzenleme... AK Parti Sözcüsü Çelik: Çalışma devam ediyor, şimdilik bir karar yok

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Avrupa'da sol partilerin yükseldiği yerler var ama alttan alta maalesef aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.

Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.

Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edileme. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.

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FACİA ZANNEDİLENİN ÖTESİNDE

En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ

Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değil teröristan kurdurulmasına karşıdır. Hem tehdit bertaraf edildi hem Suriye milli iradesine karşı irademiz ortaya konuldu. Biz bize güvenen kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Seçim dönemi kapandı. Bu tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Muhalefetin bunu getirmesi kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük. Erken seçim tartışmalarının muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Etrafımızda yeni gelişmeler olurken bu tartışmalar gereksiz. Toplumun her kesimi planını buna göre yapmalı

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.

BAŞI BOL SOKAK HAYVANLARI

Son noktayı koymak üzereyiz. Bu hafta Melis'e sevk edeceğiz.

ESAD'A DAVET

henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde. Şu anda bir davet gerçekleşmedi.