×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

En düşük emekli aylığı teklifi bugün Meclis’te

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Aylığı#Asgari Ücret Desteği#AK Parti Kanun Teklifi
En düşük emekli aylığı teklifi bugün Meclis’te
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren 15 maddelik kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı’na sunmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Teklifte ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer alacağı belirtiliyor. Düzenleme 4.1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Hükümetin yaptığı değerlendirmeye göre en düşük emekli aylığı 18 bin 930 lirada sabitlenirse 6 aylık maliyeti 40 milyar lirayı bulacak. 20 bin liraya çıkarılması halinde Hazine’ye maliyeti 60 milyar lira olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir süredir üzerinde çalıştığı, “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikâyetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili çalışmalar da tamamlandı. Düzenlemeye göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Gözden KaçmasınAK Parti ile CHP arasında kaç puan varAK Parti ile CHP arasında kaç puan varHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli Aylığı#Asgari Ücret Desteği#AK Parti Kanun Teklifi

BAKMADAN GEÇME!