En düşük emekli aylığı teklifi bugün Meclis’te

Teklifte ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer alacağı belirtiliyor. Düzenleme 4.1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Hükümetin yaptığı değerlendirmeye göre en düşük emekli aylığı 18 bin 930 lirada sabitlenirse 6 aylık maliyeti 40 milyar lirayı bulacak. 20 bin liraya çıkarılması halinde Hazine’ye maliyeti 60 milyar lira olacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir süredir üzerinde çalıştığı, “kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikâyetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili çalışmalar da tamamlandı. Düzenlemeye göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.