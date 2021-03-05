En dinamik denetim

260 bin görevli, 81 ilde işletmeleri, parkları, pazarları tek tek gezerek denetledi. Valiler de sahaya çıkıp bizzat denetimlere katıldı. 44 bin personelin görevlendirildiği İstanbul’da da Vali Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte restoranları denetledi.

Mekanlarda HES kodu soruldu.

Yeni kontrollü normalleşmeyle 07.00-19.00 arası hizmet vermeye başlayan restoran ve kafe gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya da Sultanahmet’te tarihi köftecilerin bulunduğu bölgede HES kodunu göstererek mekânlara girdi. Restoranların girişinde ve içerisinde bulunan pandemi uyarılarına dikkat çeken Yerlikaya, genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

VALİDEN MESAFE ÖLÇÜMÜ

Gaziantep Valisi Davut Gül, mekânlardaki masaların arasındaki mesafeyi bizzat ölçtü.