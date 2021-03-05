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İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

En dinamik denetim

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En dinamik denetim

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesi sonrası dün yurt genelinde çok sıkı denetimler yapıldı.

260 bin görevli, 81 ilde işletmeleri, parkları, pazarları tek tek gezerek denetledi. Valiler de sahaya çıkıp bizzat denetimlere katıldı. 44 bin personelin görevlendirildiği İstanbul’da da Vali Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte restoranları denetledi.

En dinamik denetim

Mekanlarda HES kodu soruldu.

Yeni kontrollü normalleşmeyle 07.00-19.00 arası hizmet vermeye başlayan restoran ve kafe gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya da Sultanahmet’te tarihi köftecilerin bulunduğu bölgede HES kodunu göstererek mekânlara girdi. Restoranların girişinde ve içerisinde bulunan pandemi uyarılarına dikkat çeken Yerlikaya, genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

VALİDEN MESAFE ÖLÇÜMÜ

En dinamik denetim

Gaziantep Valisi Davut Gül, mekânlardaki masaların arasındaki mesafeyi bizzat ölçtü.

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