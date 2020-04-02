En çok vaka İstanbul’da

HER ÜLKE AYRI BİR CEPHE

“İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Tıp şunu diyor; temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et. Özgürlüğümüzü kısıtlayan birbirimiz değiliz, özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor. Bir yönüyle bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü erken kontrol altına almaktır.

CAN KAYBI 277 OLDU

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Vaka sayısı 2 bin 148, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini söylemek istiyorum. Toplam can kaybı 277. Bazı bilgiler endişe verici olabilir. Endişe verici olarak da algılanmalı. Vakaları hızlı tespit gücümüz söz konusu. Bu tespitlerle hastaları izole ediyoruz, toplu koruyoruz. Şu ayrı bir tablo, filyasyon dediğimiz, taradığımız hastaların durumu. Filyasyonun son derece önemli olduğunu pozitif görülen vakaların kimlerle temas ettiğini bilmek ve o kişileri izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur. Sadece bir hastanın filyasyon çalışmasının nasıl yapıldığını göstermek için örnek olarak gösteriyorum. Ortada gördüğünüz bir hasta bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu bildiğimiz, isimleri belli olan, kimleri taradığımız, kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin kaybedildiğini gösteren somut bir örnek. Yani virüs bu kadar hızlı yayılıyor. Bulaştıran kaynak ise hayatta hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 12 kişinin de pozitif olduğunu görüyoruz.

TESTTE 30 BİNLİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ

Günlük test sayımız 15 bini buldu. 71 merkezde çalışılıyor. Her merkeze izin verdik. 89 merkeze çıkmak üzere de bir plan yapılmış oldu. Haftaya 20-25 bin aralığına çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki bir hafta içinde 30 binli rakamları göreceğiz. Burada şunu söylemek istiyorum, sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımız şu an yüzde 1.58, birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu bunu daha aşağı düşürme noktasında başarı gösterirsek bu son derece önemli olur.

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Sebep, İtalya bunu yaptı bir bölgeden bütün İtalya’ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu, bütün illerimizde bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka, kırmızı olarak işaretlenen İstanbul. İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60’lara yakın.

YÜZDE 80’İ 60 YAŞ ÜSTÜ

39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo. Bir başka tablo ise hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79.5’i yani 80’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74.7’si yani 75’i yoğun bakımda 60 yaşın üzerinde. Risk grubunu hep söylüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşların yüzde 69’u gibi tansiyon hastası olan. Yoğun bakımda olanların yüzde 63.3’ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yüzde 80’i 60 yaş üstü, kronik hastalıkların seyri de yüzde 75-80 oranında.”