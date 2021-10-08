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En çok vaka görülen Ordu'da koronavirüs aşı seferberliği sonuç verdi

#Koronavirüs#Ordu#Aşı
En çok vaka görülen Orduda koronavirüs aşı seferberliği sonuç verdi

Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 111 milyon 760 bini aştı. Yaz aylarında koronavirüs vakalarının en yoğun görüldüğü iller arasında bazı haftalar ilk sırada yer alan Ordu'da ise, fındık bahçeleri ve harmanlar ile köy ve yaylalarda başlatılan aşı seferberliği olumlu sonuç verdi. Aşı haritasında yüzde 79,4 ile mavi kategoriye geçen kentte vakalar da geriledi. Prof. Dr. Özgür Enginyurt, 'Covid-19 virüsü bizim ve diğer bilim insanlarının da düşündüğü gibi gelişmedi. Biz bu pandemiyle yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız 6 ayda bir aşılanmaya hazır olsunlar.' şeklinde konuştu.

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Ordu’da yaşanan vaka yoğunluğu sonrası aşı seferberliği başlatıldı. Kentte sağlıkçıların salgına karşı fındık bahçesi ve harmanlar ile tarlalarda başlattığı aşılama çalışmaları sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre yüzde 79,4 oranıyla mavi kategoriye giren kentte vakalar da geriledi.

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, sağlıkçıların salgının yayılmasını önlemek ve normal hayata dönebilmek için yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu ifade etti. Sağlıkçıların emeklerine karşılık Ordu’nun aşılamada birinciliği hak ettiğini kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, “Çok ciddi bir şekilde 1,5 yılı aşkın şekilde Ordu’daki sağlık çalışanları öncelikle koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye çalıştı. Sonrasında ise aşılama çalışmalarının oranını yükselmeye çalıştı. Bu başarı tamamen sağlık çalışanlarına ait. Burada ikna olan ve aşılarını yaptıran vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Görevleri olmadığı halde fındık bahçelerine, harmanlara, tarlalara giderek vatandaşlara aşılarını yapıyorlar. Ordu, bu anlamda birinciliği hak ediyor ve birinciliğe doğru da hızla ilerliyor. Sağlık çalışanlarımız çok özverili çalışıyorlar” diye konuştu.

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‘VATANDAŞLARIMIZ 6 AYDA BİR AŞILANMAYA HAZIR OLSUNLAR’

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Prof. Dr. Enginyurt, virüsün mutasyonlara uğraması nedeniyle 6 ayda bir vatandaşların aşı olacağını da ifade ederek, “Covid-19 virüsü bizim ve diğer bilim insanlarının da düşündüğü gibi gelişmedi. Biz bu pandemiyle yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız 6 ayda bir aşılanmaya hazır olsunlar. Şu anda yapılması gereken üçüncü doz aşı. Aşılamada birinci sırada İspanya, kinci sırada İtalya, üçüncü sırada İsrail ve dördüncü sırada Türkiye yer alıyor.

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Türkiye, Amerika’nın da Rusya’nın da üstünde ama bu bizim kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Yapmamız gereken üçüncü doz aşıları olmak. Orta Doğu’da ve Afrika’da aşılama oranları çok düşük. Türkiye’ye baktığınızda Güneydoğu’da aşılama oranları çok düşük. Dünya düzdür diyenler aşı olmamış, dünya yuvarlaktır diyenler, bilime inanan insanlar aşı olmuşlar. Aşı olanların sayısını arttırmamız gerekiyor. Aşı olmayan vatandaşlarımızı ikna etmeye devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

En çok vaka görülen Orduda koronavirüs aşı seferberliği sonuç verdi


‘HERKESİN AŞI OLMASI LAZIM’

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Kent sakinlerinden Gündoğdu Arıcan (66), üç doz aşısını yaptırdığını belirterek, “Ordu’nun aslında birinci olması lazım. Çünkü Ordu’da yaşayanlar kültürlü ve ileri görüşlü. Herkesin aşı olması lazım. Fındık bahçelerinde yapılan aşılamalar başka ülkelerde görülmeyecek bir uygulama” dedi.

‘SAĞLIKÇILARIMIZ ÇOK GÜZEL UYGULAMAYI YÜRÜTÜYORLAR’

Şemdal Topçuoğlu (57) ise, “İki aşımın ikisini de oldum. Üçüncüyü önerirlerse onu da olacağım. Aşı olmayanlar aşıyı bir an önce olsunlar. Çünkü Türkiye’de hastalık devamlı artıyor, ölümler fazla oluyor. Sağlıkçılarımız çok güzel bir uygulamayı yürütüyorlar. Bahçelere giderek aşı olmayan vatandaşlara aşılama yaptılar. Gerçekten çalışıyorlar” diye konuştu.

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‘SAĞLIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM’

Hanife Çavuş da, “Üç doz aşımı oldum. Gerekirse bir daha olurum. Aşı olmayanlara da aşı olmalarını tavsiye ederim. Aşı olmayanlar topluma uysunlar, bizi de riske atmasınlar. Sağlıkçılarımız fındık bahçelerinde, yaşlıların evlerine giderek aşılar yapıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Sağlıkçılarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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TRAKYA'DA İKİNCİ DOZ AŞI YAPILMA ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması üzerinde ilerliyor.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 ikinci doz aşı yapılma oranı bugün itibarıyla Türkiye ortalaması yüzde 73,80 iken Trakya'da bu oran yüzde 78 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde Kırklareli ikinci doz aşı yapılma oranında yüzde 79,7 ile birinci, Edirne yüzde 78,4'le yedinci, Tekirdağ ise yüzde 75,9 ile yirminci sırada yer alıyor.

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#Koronavirüs#Ordu#Aşı