En çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre, Türkiye'deki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 778 bin 298 aday yerleşti, 47 bin 477 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı. Buna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adayın 1 milyon 412 bin 734'ü tercih yapma hakkı elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 677 bin 391'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 100 bin 907'si ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.

Düzce Üniversitesinin (DÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Öğrencilerine sunduğu modern kampüs olanakları ve sosyal yaşam imkanlarıyla kaliteli eğitim ve bilimsel değer üretmede öncü konumunu koruyan üniversite, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarında yüzde 100 doluluğa ulaştı.

DÜ'ye yerleşen yeni öğrenciler için tebrik mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir,ifadesini kullandı.

EGE ÜNİVERSİTESİNİN KONTENJANLARININ YÜZDE 100’Ü DOLDU

Türkiye’nin köklü, Ege Bölgenin ilk yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi, son sekiz yıldaki başarısını sürdürerek yüksek puanlı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri oldu.

Üniversite yerleştirme başarı puanları ve sıralamaları yükselen Ege Üniversitesinin kontenjanlarının 99.76’sı dolarken 4 bin 245 lisans, 3 bin 304 ön lisans olmak üzere toplam 7 bin 549 genç, Egeli olmanın sevincini yaşadı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2025-2026 akademik yılı için Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı.

Üniversitenin 6 bin 133 kişilik kontenjanının tamamı dolarken, ek kontenjanlarla birlikte toplam 6 bin 279 öğrenci DPÜ ailesine katıldı. Verilere göre, lisans ve ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 100 olurken, genel doluluk oranı ise yüzde 101 olarak gerçekleşti.

ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, Bursa Teknik Üniversitesindeki bin 416 kontenjanın tamamı doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan BTÜ, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 98,66’lık doluluk oranına ulaşarak en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Önlisans ve lisans programlarına yoğun talep gösteren öğrenciler, kontenjanların neredeyse tamamını doldurdu.

Önlisans programlarında bin 205 kişilik kontenjandan bin 195’inin dolmasıyla yüzde 99,17 doluluk oranı sağlanırken, lisans programlarında ise bin 929 kontenjandan bin 897’si dolarak yüzde 98,34 doluluk oranına ulaşıldı. Başarı sırası barajı bulunan Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi programlarının ise yüzde 100 doluluk oranıyla tamamlandığı bildirildi. Genel toplamda ÇAKÜ’nün ulaştığı doluluk oranı yüzde 98,66 oldu.