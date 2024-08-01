En çok maaş pilotaj mezunlarına

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ÖSYM takvimine göre üniversite adayları için tercih dönemi 2 Ağustos’ta yani yarın sonra erecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 2019 yılında hayata geçirdiği Yükseköğretim İstihdam Endeksi (ÜNİ-VERİ) projesi de üniversite tercihi yapacak adaylara meslekler hakkında rehberlik sunuyor. 2010-2022 yılları arasında lisans programlarından mezun olan yaklaşık 4 milyon kişinin verilerinin yer aldığı ÜNİ-VERİ’de bu yıl bölümlere ve mesleklere ilişkin gösterge sayısı da 6’dan 15’e çıkarıldı.

ÜNİ-VERİ GÜNCELLEDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mezun verisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istihdam verilerinin analiz edilmesi sonucu meslekler hakkındaki göstergeleri ortaya koyan ÜNİ-VERİ, adaylara hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğunu, mezuniyet sonrasında görülen eğitime ne kadar uygun iş bulabilecekleri gibi konularda yol gösteriyor.

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81 BÖLÜMDE REKOR TIPTA

ÜNİ-VERİ’de yer alan 81 farklı bölüm arasında adayların yoğun olarak ilgi gösterdiği tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik ve psikoloji gibi 17 meslek alanında mezunların iş bulma oranları değişiklik gösteriyor. Rekoru elinde bulunduran tıp mezunlarının yüzde 87.2’si ilk 6 ay içinde iş bulabilirken, diş hekimliği mezunlarının yüzde 49.7’si bu sürede çalışmaya başlayabiliyor. İlk 6 ayda iş bulma oranları hukukta yüzde 44.3, eczacılıkta yüzde 47.8, psikolojide yüzde 34 ve bilgisayar mühendisliğinde yüzde 36.8 oranında gerçekleşiyor. Ayrıca platformda yer alan 81 bölüm arasında iş bulma süresinde tıp alanını, yüzde 59.2 ile okul öncesi öğretmenliği ve yüzde 56.6 ile sınıf öğretmenliği takip ediyor.

İLK İŞİNDE HANGİ MESLEK NE KADAR MAAŞ ALIYOR

* Platformda 2024 yılı itibarıyla mezunların yurtiçindeki ilk işlerindeki ücret dağılımına ilişkin veriler de yer alıyor.

* Buna göre çocuk gelişimi alanından mezun olanlar yüzde 44 ile 17 bin 2 lira olan asgari ücret ile 24 bin 999 TL arasında ücret alan en büyük grubu oluşturuyor.

* Tıp mezunlarının ise bu ücret grubunda işe başlama oranı yüzde 0.

* Asgari ücretle 24 bin 999 TL arasında işe başlayan mezunlar sıralamasında çocuk gelişimini yüzde 43.7 ile su ürünleri ve yüzde 41.8 ile turizm takip ediyor.

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* Diğer yandan ÜNİ-VERİ’de üst sınır olan ve ilk işinde 51 bin liranın üstünde kazanan bölümlerin başında ise yüzde 78.3 oranla pilotaj geliyor.

* Bu aralıkta maaş alan ikinci meslek yüzde 62.5 ile tıp, üçüncü meslek ise yüzde 39 ile uçak mühendisliği oluyor.

* Çocuk gelişimi alanı 51 bin lira ve üstünde kazanan mezunlar arasında yüzde 0.7 oranı ile son sırada yer alıyor.