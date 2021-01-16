En çok kuşu o gördü

Dünya kuş gözlem sitesi eBird’e geçen yıl 1849 kuş türünün gözlem kaydını giren Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2020’de tüm dünyada gözlemlenen 9 bin 590 kuş türünün yaklaşık beşte birini Türkiye, ABD, Hindistan, Kolombiya, Tanzanya, İngiltere ve diğer seyahatlerinde kaydetti. National Geographic ve Getty’de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Şekercioğlu, bu kuş türlerinin çoğunu fotoğraflarla belgeledi. Şekercioğlu, eBird’de kaydettiği toplam 8 bin 133 kuş türüyle tüm yılları kapsayan genel sıralamada dünyada beşinci, Türkiye’de birinci sırada. Şekercioğlu’nun kurucu başkanı olduğu Kuzey Doğa Derneği de 2020’de Türkiye'den en çok eBird listesi ve kaydı giren kurum oldu. COVID-19 pandemisiyle evlerine kapanan insanların doğaya ve kuş gözlemine ilgisinin 2020’de arttığını belirten Şekercioğlu, “eBird'de an itibarıyla 50.6 milyon kuş listesi ve 920 milyonun üzerinde kuş kaydı var.” dedi.