En çok kız bebek isteniyor... İyilik kuyruğu 400 bini geçti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Kürşat Ergüt, deprem bölgesinde ailesini kaybeden çocuklara koruyucu aile olmak veya evlat edinmek amacıyla başvuranların sayısının 400 bini aştığını belirterek, “Herkes depremzede olsun, küçük yaş grubu olsun, kız çocuğu olsun istiyor. Bu tür ayrıntıya girdiğimiz zaman süreç biraz uzayabiliyor” dedi. Meclis Araştırma Komisyonu’na son bilgileri veren Ergüt, şunları söyledi:

KAHRAMANLIK EVRESİ

“Bunun bir prosedürü var. Belli bir süre aileyle görüşmeler yapmamız lazım, aileye eğitim vermemiz, prosedürü açıklamamız lazım. Titizlikle bütün başvuruları alıyoruz, çok iyi tespit etmemiz gerek. Ümit ediyorum ki gerçekten bu başvuruların hepsinde çocuk yerleştiririz, kuruluşlarımızda hiç çocuk kalmaz. Bunu gerçekten çok isterim, ama evlat edinmede de koruyucu ailede de şu anda biraz hassas bir dönem. Bu tür anlarda bir kahramanlık evresi olur, çok fazla başvuru oldu. Vatandaşımız duygusal olarak bunu istiyor, ama süreç ilerledikçe sayılar azalıyor, bunu da görüyoruz. Cemaat, dernek, vakıf ne ad olursa olsun, bunların yetkisi yoktur çocuk koruma sisteminde, bunlar çocukların teslim edilmesiyle ilgili kuruluşlar değil. Sağlık Bakanlığı’yla da kayıtlarımızı entegre ettik. Çocukları aceleyle teslim almak isteyen ‘Aile yakınıyım’ diyen, ‘Komşusuyum’ diyen insanlarla ilgili veya üçüncü derece akrabalarla ilgili süreçleri titizlikle yönetiyoruz.”