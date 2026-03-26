En çok İstanbul kilo verdi

SAĞLIK Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, geçen yılın mayıs ayında ‘İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ kampanyası başlatılmış; boy-kilo ölçümlerinde fazla kilolu çıkanlar SHM’lere yönlendirilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen hafta Ardahan’daki programları kapsamında “Türkiye’de ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Şimdiye kadar Türkiye’de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi” ifadelerini kullandı.

513 BİN KİLO VERİLMİŞTİ

Kampanya sonrası vatandaşlara verilen beslenme danışmanlığının ilk çıktıları toplandı. Verilere göre, SHM’lerde takiplerine devam edilen yaklaşık 211 bin kişi yaklaşık 513 bin kilo verdi. SHM’lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul’da kaydedildi. İstanbul’u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi. SHM’lerde kişiye özel düzenlenen beslenme programları ve rutin kontroller neticesinde en çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kilogram ile İstanbul, 35 bin 113 kilogram ile Denizli, 27 bin 634 kilogram ile Van oldu. Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk 5 şehir arasında yer aldı.

YÜZDE 45 FAZLA KİLOLU

Ölçüm sonuçlarındaki vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yüzde 45’inin fazla kilolu, yüzde 25’inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş; 5.5 milyondan fazla kişi tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişti.