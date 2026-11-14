En çok etkilenen koah hastaları... İklim krizi nefesimizi kesiyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

COP31 kapsamında Antalya’da düzenlenen oturumda Sanofi ve Yuvam Dünya Derneği’nin KOAH hastalarının iklim değişikliğinden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen ‘İklimden Nefese’ projesi ele alındı. Proje kapsamında toz taşınımına en çok maruz kalan illerden biri olan Gaziantep seçildi. Bölgede yapılan araştırmalarda kentte 2023–2025 dönemine ait 38 bin 791 solunum hastalığı başvuru ve yatış kaydı incelendi. Bunların 12 bin 883’ünün KOAH ile ilişkili olduğu belirlendi.

Gözden Kaçmasın Bir teknostarın yükselişi ve düşüşü Haberi görüntüle

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ve Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen projede, KOAH hastalarının iklim risklerine karşı korunması için bir erken uyarı sistemi planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda sıcaklık, nem, hava kalitesi ve toz taşınımı verileri sağlık verileriyle birlikte değerlendirilerek, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile yaşayan kişiler için riskli günleri önceden belirleyen bir erken uyarı modeli geliştirilmesi amaçlanıyor. Örneğin toz taşınımı bekleniyorsa, hastalar önceden uyarılarak dışarıdaki işlerini daha öncesinde halletmeleri ve ilaç dozlarını buna göre ayarlamaları yönünde uyarılacak. Böylece değişen koşullara karşı hastalığın kötüye gitmesi önlenecek.

Haberin Devamı

GÜNDE ON BİN LİTRE HAVA SOLUYORUZ

* Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk: “Yetişkin bir insan bir günde on bin litre hava solur. Bu yüzden iklim krizleri bizim için sadece basit bir olay değil. Aynı zamanda bir nefes meselesidir. KOAH ile yaşayan bir hasta için çok basit bir örnek vermek istiyorum. Çok zorlandığınızda, nefes almaya çok ihtiyaç duyduğunuzda, ağır bir spor yaptığınızda sadece bir pipetle nefes almaya çalıştığınızı ve bunun için çabaladığınızı hayal edin. Ve sıcak ve tozlu bir günde bu pipetin iyice ne daraldığını hayal edin. Tam anlamıyla esasında KOAH yaşayan bir hastanın yaşadığı tamamen bu. Bugün dünyada yaklaşık 3.6 milyar insan iklim değişikliğine karşı yüksek derecede kırılgan bölgelerde yaşıyor. KOAH hastalığı ise dünyadaki üçüncü ölüm nedeni.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Kacır mucit Aram’a sahip çıktı Haberi görüntüle

YARIDAN FAZLASI 65 YAŞ VE ÜZERİ

* Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir: “Üç yıllık periyotta, 14 bin kişinin 38 bin hastane başvurusu yaptığını gördük. Yani bazı kişiler mükerrer başvuruyordu. KOAH ekseninde ise hastaların yarısından fazlasının 65 üstü olduğunu gördük. KOAH başvurularının yüzde 10’undan fazlasının yoğun bakım yatışı olduğunu ve yüzde 40’ından fazlasının da yatan hasta olduğunu gördük. Gaziantep’in seçilme nedeni ise ülkenin güneyinde ve çöl tozlarını ilk karşılayan şehir olması ve sanayi şehri olması. Bu nedenle karbon emisyonu yüksek ve ayrıca bir göç şehri. Yakın zamanda bir de deprem atlattı ve bunun getirdiği bir imar yükü oldu. Bunun da kendi oluşturduğu toz yükü oldu. Bu çalışmada PM 2.5’un DSÖ’nün kabul edilebilir eşiğinin üzerinde olduğunu gördük.”