En çok birinci İstanbul’dan

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En çok birincinin bu yıl çıkmasının ardından LGS’nin güvenliğiyle ilgili birtakım soru işaretleri oluştu. Bunun üzerine Bakanlık dün sınavla ilgili detaylı istatistikleri yayınladı. İstatistiklere göre 81 ilde düzenlenen sınavda İstanbul’dan 163, Ankara’dan 56, İzmir’den 49, Antalya’dan 36, Konya’dan 29 ve Adana’dan 26 öğrenci birinci oldu. Raporda bu durum, “Tam puan alan öğrencilerin illerin büyüklüklerine göre dağılım gösterdiği anlaşılıyor. Başka bir deyişle, öğrenci sayısı fazla olan illerde tam puan alan öğrenci sayısının da fazla olduğu görülüyor” şeklinde açıklandı. Ayrıca raporda resmi ve özel okullardaki birinci sayıları da geçmiş yıllarla kıyaslandı. Geçtiğimiz yıl sınavda 413 öğrenci birinci olmuştu. Buna göre 2024’te resmi okullarda toplam 176, özel okullarda 237 öğrenci 500 tam puan almışken; bu yıl resmi okullardaki birinci sayısı 308, özel okullardaki ise 411 olarak belirlendi. Geçen yıl bu doğrultuda resmi okullardaki birincilerin oranı yüzde 43, özellerdekilerin yüzde 57 olarak gerçekleşti. 2025 yılı için de bu oranlar değişmedi. MEB’in yayınladığı istatistiklerde şampiyon sayıları yıldan yıla ‘imam hatip ortaokulu’ ve ‘diğer’ şeklinde de karşılaştırıldı. Geçen yıl imam hatip ortaokullarından toplam 32 birinci çıkarken, bu yıl sayı 63 oldu. Diğer okullar kategorisinde ise 2024’te 381, 2025’te 656 öğrenci tam puan aldı.

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Gözden Kaçmasın LGS tartışmasında iddialar ve yanıtları Haberi görüntüle

BURSA’DA 20 ŞAMPİYON

Bursa’daki bir imam hatip ortaokulu, 36 öğrencinin tam puan aldığını paylaşmıştı. Ancak daha sonra okulun paylaşımında Türkiye genelinde tam puan alan imam hatipli öğrencilerin tebrik edildiğinin altı çizildi. İstatistiklere göre, Bursa genelinde 20 öğrenci birinci oldu.

HANGİ İLDEN KAÇ ŞAMPİYON ÇIKTI









