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En çok atama sınıf öğretmenliğine

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Öğretmen #Atama
En çok atama sınıf öğretmenliğine
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

MEB’den yapılan açıklamaya göre; 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.

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Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

BAŞVURULAR 21 NİSAN’DA BAŞLIYOR

2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs’ta MEB’in internet adresinden ilan edilecek.

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#MEB#Öğretmen#Atama

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