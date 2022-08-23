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En büyük yıldızın en net hali

Güncelleme Tarihi:

#Gökbilim#Güney Amerika#Şili
En büyük yıldızın en net hali
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

Gökbilimciler, evrenin bilinen en büyük yıldızının şimdiye kadarki en net görüntüsünü elde etti.

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Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan ve ABD Ulusal Bilim Vakfı’na bağlı NOIRLab’ın işlettiği Uluslararası Gemini Gözlemevi’nin parçası olan 8.1 metrelik “Gemini South” teleskobunu kullanan gökbilimciler, bilinen en büyük yıldız olan ‘R136a1’in şimdiye kadar saptanan en net görüntüsünü elde etti. Geçmiş çalışmalar R136a1’in Güneş’in 250 ila 320 katı kütleye sahip olduğunu ileri sürüyordu. Yeni gözlemler ise bu dev yıldızın Güneş kütlesinin sadece 170 ila 230 katı olabileceğini ortaya koyuyor.

 

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#Gökbilim#Güney Amerika#Şili

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