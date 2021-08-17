‘En büyük sorun derelerin iskâna açılması’

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Murat Kotra, Davut Haskırış ve Yüksel Aydın’dan oluşan heyet burada bir dizi temaslarda bulunarak incelemelerini tamamladı. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, sel afet bölgesindeki izlenimlerini Hürriyet’e anlatırken özetle şöyle dedi:

ATALARIMIZIN KÖPRÜSÜNÜ YAPALIM

“Bütün dereler dolmuş. En büyük sorun Türkiye’nin hemen her yerinde dere yataklarının çok fazla daraltılması, iskâna açılması. 50-60 senedir devam eden bir hadise bu. Bundan sonra atalarımızın yaptığı gibi benzer köprüler yapmalıyız. Vatandaşın ciddi mağduriyeti var.”

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