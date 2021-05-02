En büyük salgın hastanesinden müjde gibi haber

Aşıya talebin olması doktorları da memnun ediyor ama hala ön yargılar da var. Doktorlar sık sık 'aşı yaptırın' uyarısında bulunuyor.

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk yayınında Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

''Aşı konusundaki talebin devam etmesi büyük mutluluğumuz. Biz ne kadar aşı randevusu açıyorsak hepsinin dolmasını istiyoruz. Talep böyle tatlı gidiyor ama biz bunun daha da artarak gitmesini istiyoruz. 'Yeter ki gelin' o anlamda hiç bir sıkıntımız yok'' diyen Prof. Yiyit, vakalarda son 10 günde düşüş yaşandığına dikkat çekti.

''Vakalarda da son 10 günde olan o gevşeme bizi mutlu ediyor. Biz en büyük pandemi hastanesiyiz biliyorsunuz. Aşağıya doğru iyi bir düşüş yakaladık'' diyen Yiyit, hastanedeli dolu yatak sayısında da azalma olduğunu belirtti.

Prof. Yiyit, şunları söyledi:

''Yataklarımızdaki düşüş şöyle. Artık boş yatak hem serviste hem yoğun bakımda bulabiliyoruz. Hatta bu hafta yoğun bakımların da rahatlamaya başlamasını bekliyoruz. İyi gidiyoruz. Hem vakalar düştü, hem yatan hastalar düştü. Şu an 100 civarında boş yatağım var.''

TAM KAPANMADA ÜÇÜNCÜ GÜN

Tam kapanma sürecini de değerlendiren Başhekim Yiyit, şu uyarılarda bulundu:

''Bizi rahatlatacak şey ne? Yeni vaka oluşmaması. Yeni vaka oluşmazsa zaten biz onun yansıması olan yatak doluluğunu da yoğun bakım doluluğunu da konuşmayız. Zincirin en başındaki halkası yeni vaka oluşmaması. Yeni vaka oluşmamasını da bu tedbirlere uyum gösterecek. Yasaklar demiyorum uyum gösterecek. Bir başka konu da aşıya riayet çok önemli. Bundan sonra daha büyük yorgunluklar, dalgalar yaşanmamasının altında aşının etkisi ve gücü yatıyor. Aşıya uyum da bu işin olmazsa olmazı...''

Şu anda Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nden hem Sinovac hem de BionTech aşılarının yapıldığını belirten Yiyit, ''Ama ilk dozların ağırlık olarak BionTech geliyor. Biontech'in ikinci dozları da başladı'' dedi.

''BİONTECH AŞISINDA İKİNCİ DOZLAR 6-8 HAFTA ARAYLA YAPILACAK''



''Öncelikle alınmış randevular devam ediyor. Yeni randevularda aralar açılacak. Bunda da yanlış olan bir şey yok. Aşıların aralarının açılmasında yanlış bir şey yok. Eğer aşı birinci dozda iyi bir bağışıklık bırakıyor ve bunu uzun süre koruyorsa bu yapılabilir bir şey ki dünyada da bunun örnekleri var. Biliyorsunuz çocukluk aşılarında da bunu yapıyoruz, arayı açıyoruz. Bu uygulanabilir bir şey'' diyen Yiyit, aşının yan etkileri ile ilgili şu önemli açıklamalarda bulundu:

''Bir 15-20 dakika bekletiyoruz burada. Sebebi şu; eğer bir yan etki olursa bunu gözlemleyelim diye. Yan etki konusuna da açıklık getirmek lazım. Toplumda şu an yan etkileri halk nazarında konuşuluyor. Şunu unutmayalım, aşının yan etkisi yanlış ya da kötü bir şey değil. Aşıda görülen yan etkiler ne? En fazla aşı yapılan yerde ağrı, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi artan yan etkiler. Bu etkiler aşının bizim bağışıklık sistemini uyardığının bir verisi. Biz aşıda neyi hedefliyoruz. Aslında virüs girmişçesine bağışıklık sistemimizi kandırıyoruz, ve o mücadeleye geçiyor ve o mücadeleyi hafızaya vücut alsın istiyoruz. Yani bir gün gerçek virüs geldiğinde kapıya dayandığında hazırlıklı olsun istiyoruz. Bu görülen yan etkilerin hepsi 48 saat içinde kayboluyor. Ve aşının da vücudumuzun bağışıklık sistemini uyardığını gösteriyor. Gördüğümüz bu geçici yan etkilerin aslında aşıya karşı karşıtlık değil de aşının görevi yaptığına inancı perçinlemeli ve insanların aşıya olan güvencini arttırmalı. Çünkü aşının işe yaradığının bir göstergesi. Endişeye gerek yok. Dünyada milyonlarca doz aşı yapılı ve bu aşılardan elimizde veriler var.

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