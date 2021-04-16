Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, dün Ankara’da devletin zirvesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Akbulut için ilk tören TBMM’de düzenlendi. Şeref Merdivenleri’ndeki törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM eski başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

YİK’TE BERABER ÇALIŞTIK

Akbulut için ikinci tören Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde yapıldı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Oktay, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra bakanlar ve vekiller katıldı.

Maskeli ve sınırlı katılımla yapılan cenaze töreninin ardından bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Yıldırım Bey’in devletin birçok kademesinde görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda beraber çalıştık. Yıldırım Bey’in en önemli en büyük özelliği tevazuydu. Bu tevazudan hiçbir an sapmadı. Ailesine sabırlar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede Akbulut’un ailesine başsağlığı diledi.

Akbulut törenin ardından Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AKBULUT UĞURLANDI

Eski TBMM Başkanı, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut için Meclis’teki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, törenin ardından araca konulan naaşı dua ederek uğurladı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara