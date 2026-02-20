En büyük iyilik gemisi Gazze’ye uğurlandı

Haberin Devamı

Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay İl Başkanı Lütfi Parıltı ve gönüllüler katıldı.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Ramazan ayının birinci günü itibarıyla 30 bin olan sıcak yemek miktarımızı da artırarak 60 bine çıkardık. Gıda malzemelerini de çeşitlendirdik. Böylelikle ramazan ayının sonuna kadar bu gönderdiğimiz gemiler ve gıda kolilerinin yanında 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemeği de ulaştırıyor olacağız. Hastaneleri de desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşacak. Yardımlar daha sonra Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı’na sevk edilecek.