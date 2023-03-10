En büyük ihtiyaçları çadır ve hijyen

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Samandağ ilçesinde kurulan çadır kentlere ve kurulumu devam eden konteyner kentlere rağmen bazı noktalarda çadır ulaşmayan kişiler bulunuyor. Evlerini, hayvanlarını, tarım arazilerini bırakmak istemeyen ve çadır bulamayan bazı kişiler, kendi imkânlarıyla ya çadır kurdu ya da çadır satın aldı. Çadırlarını kuranlar ihtiyaçlarını gidermek için çevresine de mutfak, banyo ve tuvalet kurdu. Çadır bulamayan bir kişi ise yol kenarına park ettiği TIR dorsesinde yaşamına devam ediyor.

‘DORSEDE KALIYORUM’

Yol kenarına park ettiği TIR’ın dorsesinde kalan Anıl Cemali, “Depremin ardından firmanın 4 dorsesini buraya çektik. Her dorsede 25 kişi kaldı. Dorsede kalanlar kendi imkânlarıyla çadır kurup oraya geçti. Hâlâ dorsede kalıyorum. 10 gün oldu çadır hâlâ gelmedi” dedi.

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Depremden sonra kendi imkânlarıyla aldıkları çadırda ailecek yaşamını sürdüren Ali Sağaltıcı ise “Depremden sonra 12 gün çadır bekledik. Gelmeyince kendimiz satın aldık. Çünkü burada 11-12 kişi kalıyoruz” diye konuştu.

‘BAHÇESİNDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR’

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, “Çadır konusu önemli oranda giderilmiş değil. Vatandaşlar eve girmek istemiyor. Dışarıda kaldığı için çadır talep ediyor. Bizim en büyük sorunumuz vatandaşlarımızın evinin bahçesinden ayrılmak istememesi. Hayvanları, bahçesi, serası olan kişiler ayrılmak istemiyor ve oraya çadır istiyor. Bir kısmına çadır verildi, bir kısmı hâlâ dışarıda” diye konuştu. Gıda konusunda ciddi sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Eryılmaz, çadır ve hijyen konusunda talep olduğunu vurguladı.