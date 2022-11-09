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En büyük hayali askere gitmekti... Mustafa Berşan'dan acı haber: 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Mustafa Berşan Göktaş#Aksaray#Asker
En büyük hayali askere gitmekti... Mustafa Berşandan acı haber: 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:39

Aksaray'da vücut gelişimi zayıf olduğu için askere alınmayacağı endişesi yaşayan Mustafa Berşan Göktaş (20), otomobilin çarpması sonucu tedaviye alındığı hastanede 34 günlük yaşamı mücadelesini kaybetti. Eniştesi Ferhat Ata, ''En büyük hayali askere gitmekti. Asker kınası yapmak istiyordu. 5 Ocak 2023'te askere gidecekti. Ama ona nasip olmadı'' dedi.

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Hacılar Harmanı Mahallesi Terminal Caddesi'nde 3 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Zait Porsuk (27) yönetimindeki 68 DZ 003 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Berşan Göktaş’a çarptı. Bir otomobil galerisinde çalışan Mustafa Berşan Göktaş, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücü Porsuk ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında soruşturma başlatıldı.

En büyük hayali askere gitmekti... Mustafa Berşandan acı haber: 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

34 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Mustafa Berşan Göktaş, 6 Kasım günü, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayali askere gitmek olan Göktaş, tabutun üzerine askeri mont ve 'o şimdi asker' yazılı şal örtülerek, Ervah Mezarlığı'nda defnedildi.

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En büyük hayali askere gitmekti... Mustafa Berşandan acı haber: 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

'HAYALLERİ YARIM KALDI'

Mustafa Berşan Göktaş'ın eniştesi Ferhat Ata, yeğeninin akşam işten çıktıktan sonra bir arkadaşıyla buluşup birlikte eve geleceklerini, buluşma noktasına giderken de kazanın gerçekleştiğini belirtti. Kazanın olduğu cadde de yol yapım çalışması olduğunu hatırlatan Ata, ''Yolun karışışa geçerken o şeritte normalde sağdan trafik akışı olduğu için sağına bakıyor ve minibüs geçtikten sonra soluna bakmadan karşıya geçmek istiyor. Yol yapım çalışması olduğu içinde ulaşım tek şeritten sağlandığında da soldan gelen bir araç yeğenime çarpıyor. Yoğun bakımda 34 gün yaşam mücadelesi verdi ve daha sonra hayata gözlerini yumdu'' diye konuştu.

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Yeğeni Mustafa Berşan Göktaş'ın tek hayalinin askere gitmek olduğunu belirten Ata, şöyle konuştu:

''En büyük hali askere gitmekti. asker kınası yapmak istiyordu. Yapılan asker eğlencelerine gidip ve asker şalıyla fotoğrafları da var. Normal kendi yaşıtlarına göre vücut gelişmesi zayıf olduğu için askere alınmayacak diye çok kortu. Onun için Ankara'da kemik testi bile yaptırdı. Askere gitmek içinde 6 ay mücadele verdi. Kilo almayı başardı ve askerlik için istenilen kiloya ulaştı. Çok hevesliydi, ancak yine de arkadaşlarım gidiyor ve ben gidemem telaşı vardı. Askerlik şubesinden 10 gün önce celp kağıdı eve geldi. Sonunda askerliği Kütahya’ya havacı olarak çıktı. 5 Ocak 2023’te askere gidecekti. Ama ona nasip olmadı ve hayalleri yarım kaldı. Celp kağıdının geldiğini bile yoğun bakımda olduğu için duymadan vefat etti. Cenaze töreninde biz de Mustafa için tabutunun üstüne askeri mont ile üstüne asker şalı koyarak son görevimizi yaptık."

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En büyük hayali askere gitmekti... Mustafa Berşandan acı haber: 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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#Mustafa Berşan Göktaş#Aksaray#Asker

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