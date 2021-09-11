‘En büyük eksik yerli ve milli muhalefet’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş’ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi: “Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. Temel gıda maddelerinden barınmaya, enerjiden iletişime ve psikososyal desteğe kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Afetzedelere ‘devlet nerede’ diye sordurmadık. Devletimiz artık 80’lerin 90’ların enkaz altında kalan devleti değildir. Bugün ekonomisiyle, hedefleriyle ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. Bir yıl içerisinde bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı darda bırakmayacağız.

MUHALEFETİN MEZE YAPMASIDIR

Bu süreçte tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına meze yapmasıdır. Yaşadıklarımız bu ülkenin halen en büyük eksiğinin yerli ve milli muhalefet açığı olduğunu göstermiştir. Afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur.

MERAL AKŞENER’E ‘FATİH’ TEPKİSİ

Siyasetimizi elbette karşımızdaki bu vahim tabloya göre belirlemiyoruz. Varsın onlar, Bizans benzetmeleriyle milleti tahrik ve tahkir etsinler. Ne diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için, kalkıp bunu Fatih’e benzetiyor. Bunlar Fatih’in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar.

KİMİ KİME BENZETİYORSUN

Ne diyor, duvarlara yazdılar. Taksim olaylarında Başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvarlara yazdıkları şuydu; diyorlardı ki ‘Zulüm 1453’te başladı.’ Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. ‘Zulüm 1453’de başladı’ diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin birbirinizde farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Varsın onlar günü kurtarmanın hesabını yapsınlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız.”

‘FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta çeşitli tesislerin açılışı yaparken yaptığı konuşmada da şunları söyledi: “Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgâhlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz de 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu, ‘128 milyar dolar nerede?’ Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Yıllık ihracatımız 220 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Ama Allah’ın izniyle Türkiye’yi 2023 hedeflerimize ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. ”

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