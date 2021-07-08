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Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

En büyük arzumuz huzur

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En büyük arzumuz huzur

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Mersin’de esnafı dinledi, “Belediye başkanlarımızın önünde yüz binlerce işsize ait dilekçe var. Hükümetin çaba harcaması lazım. Gerginlik istemiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En büyük arzumuz, Türkiye’nin huzur içerisinde yaşaması, hep beraber huzur içerisinde yaşamamız. Gerginliklerden özenle kaçınmaya çalışıyoruz” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki akşam uçakla geldiği Adana Havalimanı’ndan beraberindeki heyetle karayoluyla Mersin’e geçti. Kılıçdaroğlu, dün sabah ilk olarak Mersin Hal Kompleksi’ne gitti ardından esnafı gezip sohbet etti. CHP Genel Başkanı daha sonra kompleksteki Münir Özkul’un adının verildiği kreşte, çocukların dans gösterisini izledi. Kılıçdaroğlu’na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve partililer de eşlik etti. Kreşte çocuklarla birlikte fotoğraf da çektiren Kılıçdaroğlu, ardından Akdeniz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

En büyük arzumuz huzur

BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Ülkede işsizlik problemi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Gençlerimiz büyük ölçüde işsiz. Burada da işsizlik var. Belediye başkanlarımızın önünde yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. İktidar olduğumuzda Allah’ın izniyle her şeyi, bütün sorunları çözeceğiz” dedi.

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