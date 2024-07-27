'En borçlu 5 belediye CHP'li' Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borçların üzerine yatmak istiyorlar, gereken adımlar atılacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

5 ay sonra Ata toprağım Rize’de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ömrüm sana feda Rize. Gönlümden düşmeyen Rize’yi sevgi ile selamlıyorum. Rize evladını aşkla bağrına basıyor.

Rize’ye hizmet ev ödevimiz. Hemşehrilerimden hep tam not aldık. 31 Mart’ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Her birinize teşekkür ediyorum. Rize ile aramıza kimse giremez.

368 KONUT, 31 DÜKKANI TESLİM EDİLİYOR

İnşası tamamlanan eserler için Rize’de bulunuyoruz. Son yılların en şiddetli sel baskınında ev ve iş yerlerimiz hasar görmüştü. Hemen kolları sıvadık gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Konutlarımızı, dükkanlarımızı söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. Toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tamamladık. Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir çok kentsel dönüşüm projesine de imza attık, 133 konut 20 dükkan inşa edildi. Toplam 368 konut, 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

Haberin Devamı

'AYDER'İ ÇİRKİN YAPILAŞMADAN KURTARDIK'

Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Rize'ye 855 milyonluk yatırımı kazandırmış oluyoruz. 1 termal, 6 apart otel inşa ettik. Ayder’de daha evvel yapılmış otellerin kirli suları dereye akıyordu. Arıtma tesisi ile önledik. Eski güzelliğine kavuşturduk. Muhteşem eserlere imza attık. Ayder'e 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaptık. Ayder'i çirkin yapılaşmadan kurtardık. 1.6 milyar liralık eser ve yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Ülkemize hizmet ettikçe yorulmuyoruz, yorulmayacağız.

Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6,4 milyar liraya varan projeyi 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz

Bizim gündemimizde eser var. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

'MUHALEFET İŞ YAPMAK YERİNE MAZERET ÜRETİYOR'

Muhalefet iş yapmak yerine mazeret üretiyor. Bakınız bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettik. Enflasyonla karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı anlattık. Milletimize meydanlarda verdikleri sözleri tutmuyorlar.

Popülizm yerine borçları ödemelerini söyleyince rahatsız oldular. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı.

Abuk sabuk işler yapıyorlar. CHP’nin genel başkanı açıklamaları ile partisini gülünç duruma düşürüyor. CHP deyince çöp çukur akla geliyor. Kamyonla toplamadığınız borçları elle mi toplayacaksınız.

Haberin Devamı

Neymiş, şayet borçlarını öderlerse CHP'li belediyeler iş yapamaz, hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki.

Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor.

'EN BORÇLU 5 BELEDİYE CHP'Lİ'

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklarına ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor.

Haberin Devamı

Vals gösterisine gelince para var, gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var, kişisel reklam kampanyalarına harcamak için para var ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. CHP borcunun üstüne yatmak istiyor. Borcu bahane edip iş yapamayız bahanesi üretiyorlar.

Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır.