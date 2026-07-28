En az 200 belediye Yeni Parti’ye katılacak

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında özetle şunları söyledi:

“(CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılması haberleri) Artık CHP’nin meselelerini eleştirecek değilim. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil. Ben işin o tarafındayım; diğer tarafı milletimizin takdirindedir.

60 GÜN BOYUNCA HER ŞEYİ DENEDİK

Darbeyi yaşadık. 60 gün boyunca bu partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik. Biz orada milletin talebiyle Yeni Parti’yi kurduk. Kutuplaşma siyasetini reddeden, tüm inançlara saygılı, herkesin örtünmesi ya da örtünmemesini koruyan, birilerinin birilerine bir yaşam biçimi dayatmasına karşı çıkan, kamu düzenini tehdit etmeyen bir yaklaşım bizimkisi. Bu yeni yönetimin anlayışı. Gerçek sorunlara kalıcı çözümler öneren bir parti Yeni Parti. Bizim siyasetimizde bu anlamda değişen bir şey yok. CHP’de yüzde 25’lik cam tavanı aştık. Artık o cam tavan benim için 50+1’dir. Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni Parti kafası arkada ileri doğru koşmayacak.

siyaset bekleme kaldırmaz

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(Yargıtay’ın CHP’de mutlak butlan kararını iptal etme ihtimali) En nihayetinde bu butlan anlayışına parti bırakılmaz. Mahkeme kararı ne olursa olsun partiyi yağmalamasına izin vermemek lazım. Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz.

KİMSEYE DAVETTE BULUNMADIK

Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Bir belediye başkanı bir belediye meclis üyesi çıkıp da, ‘Biz Yeni Parti’yle beraber değiliz’ demedikçe yanımızdadır. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan’a ‘butlancı’ demesin.

DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ

(Dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimali) 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar? Devlet Bey, Cumhur İttifakı’nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan’ın yanında, arkasında. Devlet Bey, Yeni Parti’nin ya da Özgür Özel’in yanında durmuyor; demokratik siyasetin yanında duruyor. CHP’den Hazine yardımı gibi bir talebimiz yok ama bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu açık. Devlet Bey bunu da tespit etmiş.”

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ÇOK KAVGANIN İÇİNDE OLDUM

* Ben yatılı okulda çok kavganın içinde oldum. Ben adam dövmeyi öğrenmedim, ben dayaktan yılmamayı öğrendim. Birinin iyi kavga edip etmediğine bakmayın. Bugün döver, yarın dövülür. Dayaktan yılmıyorsa ondan korkun. Ben dayaktan yılmam. Ben haksızlığa, saldırıya karşı mücadele azmimi kaybetmem. Yatılı okulda en zor baş edilecek kişi çok döven değil, doğru bildiğinden dönmeyen kişidir.

BİNALİ YILDIRIM TEBRİK İÇİN ARADI

* Binali Yıldırım aradı, Yeni Parti için tebrik etti. Trafik kazası geçirir, ben ararım; bayramda ben arasam, kandilde o arar. Bu tip ilişkilere çok önem veririm. Ama Erdoğan’dan böyle bir telefon gelmedi.

YENİ BİR LOGO DA OLABİLİR

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* Ufuk çizgisinden doğan bir Yeni doğuyor. Altındaki çizgi o. Logo konusunda çeşitli öneriler var. İlave bir logo olup olmamasını değerlendiriyoruz. Logo böyle de kalabilir yeni bir logo da olabilir.

GIRTLAĞIM DÜĞÜMLENDİ

* Bugünlerde CHP’de mecburen kalan ama ağlaya ağlaya kalanlar var. Benim dahi rozeti çıkarırken gırtlağım düğümlendi. Hepimiz ağlaya ağlaya geldik. Butlandan yana olmayan ve orada kalanlar var. O arkadaşları aynı kefeye koymuyoruz. Butlan çetesinin affı yok. Benden hiçbir kötülük beklemesinler ama benden iyilik de beklemesinler.

PARA BUTLANDA KALDI

* “Online parti üyelikleri yakında başlayacak. Bağış bizim için çok önemli çünkü paramız yok. Para butlanda kaldı. Ama resmi açıklama gelmeden bağış yapılmasın.

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* Eylül’de partinin kurultayını tamamlamayı planlıyoruz. Mevcut durumda Yeni Parti’nin olası baskın seçime girememe ihtimaline karşın ikinci bir partiyi de yedekte tutuyoruz. Partinin adını açıklamayacağız. Yeni Parti seçime katılamasa bile adayının kazanabileceğini düşünüyorum. Bu sebepten baskın seçimin şu an için pek olası olmadığını düşünüyorum.”

264 ESKİ VEKİL CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Geçmişte CHP ve SHP’li koalisyon hükümetlerinde bakanlık yapan eski milletvekillerinin de olduğu 264 siyasetçi CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye destek açıkladı. Eski milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, “CHP’mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık” dedi. Eski vekillerin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Egemenin hukukuna dayanarak CHP’yi işgal edenlere sessiz kalmayarak ve boyun eğmeyerek Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet’in temel değerlerini yeni bir siyasal yapıda sahiplenip iktidara taşımaya katkıda bulunmak için baba ocağı CHP’mizi üzülerek ama geçici olduğuna inanarak önceki dönemler milletvekilleri olarak terk ediyoruz. CHP’nin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

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YENİ PARTİ’YE KATKI VERİYORUZ

Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz. Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.”

ESKİ BAKANLAR DA VAR

Ortak ayrılık dilekçesine imza atan bazı siyasiler şöyle: Sabahat Akkiraz, Mustafa Balbay, Süheyl Batum, Hüseyin Bayındır, Kani Beko, Hüsnü Bozkurt, Süleyman Çelebi, Dursun Çiçek, Alev Coşkun, Halil Çulhaoğlu, Hilmi Develi, Orhan Ziya Diren, Celal Doğan, Oktay Ekşi, Şükrü Elekdağ, Hasan Gemici, Zeynep Damla Gürel, Uluç Gürkan, Mehmet Haberal, Atilla Kart, Yakup Kepenek, Güldal Mumcu, Fikri Sağlar, Cevdet Selvi, Bedri Serter, Nur Serter, Rıza Türmen, Erdoğan Yetenç, Rafet Zeybek.”