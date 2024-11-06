En ağır cezayı hak eden ikili: Şehir sapığı ve ‘gözcü’sü

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23 Eylül 2024’te İstanbul Beyoğlu’nda bir kulüpte eğlenen İ.A. (25), 04.00 sıralarında buradan çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan (31), yolunu kestikleri genç kadını köşeye sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Semir Tarhan İ.A.’yı yere düşürerek üzerine çıkıp cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Ömer Konu ise etrafı kolaçan etti. Çevredekiler müdahale ederek Konu ve Tarhan’ı uzaklaştırdı.

UTANMAZ SAVUNMA

Yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak daha sonra dehşet veren olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, kamuoyunda infiale yol açtı. Hem sokak ortasındaki iğrenç saldırıya hem de sapıkların serbest kalmasına büyük tepki gösterildi. Tepkiler çığ gibi büyürken yeniden gözaltına alınan Semir Tarhan ve Ömer Konu, bu kez çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Semir Tarhan ifadesinde yaptığından pişman olduğunu söyledi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Ömer Konu ise ‘iyi niyetli’ dokunmuş olabileceğini belirtti.

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‘HÜRRİYETİNİ KISITLADILAR’

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Semir Tarhan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 13.5 yıldan 36 yıla kadar, tutuksuz şüpheli Ömer Konu hakkında ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde bir nevi ikrarda bulundukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Müşteki İ.A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığı, bu nedenle müştekinin şüphelilere iftira atmasını gerektirecek bir durumun da mevcut olmadığı ifade edilen iddianamede, “Müşteki alkol etkisinde olup, kendisini bilemeyecek bir durumda ve evine gitmek üzere sokakta yürüdüğü esnada şüpheliler, yolunu keserek hürriyetini kısıtlayıp, öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundular” denildi.

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EKİMDE 48 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı verilere göre 2024 Ekim ayında 48 kadın cinayeti gerçekleşti. Bu sayı 2010 yılından beri bir ayda gerçekleşen en yüksek kadın cinayeti sayısı oldu. Platform tarafından yapılan paylaşımda, kadınların yüzde 54’ünün evlerinde öldürüldüğü vurgulandı. Öldürülen 48 kadından 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi nedeniyle, 3’ü ekonomik bahanelerle, 3’ü failin oğlunun intiharına sebep olduğunu düşündüğü bahanesiyle, 1’i evli olduğu kadına hakaret ettiğinin düşünüldüğü bahanesiyle öldürüldü. 31 kadının ise neden öldürüldüğü belirlenemedi. Ekim ayında katledilen 48 kadının 19’u evli olduğu erkek, 6’sı tanıdığı biri, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü akrabası, 3’ü babası, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si kardeşi, 2’si oğlu tarafından öldürüldü, 1 kadının ise öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi.

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