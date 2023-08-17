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En ağır cezayı alsınlar

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#Doğan Can Gündüz#Fatma Duygu Özkan#Cinayet
En ağır cezayı alsınlar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

Avukat Doğan Can Gündüz tarafından 4. kat penceresinden atıldığı iddia edilen Fatma Duygu Özkan’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Anne Nursel Uyar, Fatma’nın iki tane okuyan kızı olduğunu belirterek, kadın cinayeti işleyenlerin en ağır cezaları almalarını istedi.

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İSTANBUL Kadıköy’de geçen pazartesi 20.20 sıralarında, 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden Fatma Duygu Özkan (38) düşmüştü. Özkan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Evde bulunan Bursa Barosu’na kayıtlı avukat Doğan Can Gündüz (41), Özkan’ın kendisini aşağıya attığını söyledi. Görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Gündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

En ağır cezayı alsınlar
Doğan Can Gündüz

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Fatma Duygu Özkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi almak için gelen Özkan'ın ailesi Adli Tıp önünde beklerken gözyaşlarına boğuldu. Anne Nursel Uyar, “Türkiye'de kadınlara şiddet uygulayanlara, kadın cinayeti işleyenlere cezasını ağır versinler. Canım yandı. İki okuyan kız evlatları vardı" dedi.

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En ağır cezayı alsınlar
Fatma Duygu Özkan’ın, binaya girişi güvenlik kamerasında böyle görüntülendi.

Fatma Duygu Özkan’ın kardeşi Melek Özçınar da, “Benim ablam çocuklarına hasret gitti" ifadelerini kullandı. Fatma Duygu Özkan, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan’ın yanına defnedildi. 

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#Doğan Can Gündüz#Fatma Duygu Özkan#Cinayet

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