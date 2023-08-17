En ağır cezayı alsınlar

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İSTANBUL Kadıköy’de geçen pazartesi 20.20 sıralarında, 4 katlı binanın 4. katındaki dairenin penceresinden Fatma Duygu Özkan (38) düşmüştü. Özkan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Evde bulunan Bursa Barosu’na kayıtlı avukat Doğan Can Gündüz (41), Özkan’ın kendisini aşağıya attığını söyledi. Görgü tanıklarının, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söylemesi üzerine Gündüz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Can Gündüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Fatma Duygu Özkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi almak için gelen Özkan'ın ailesi Adli Tıp önünde beklerken gözyaşlarına boğuldu. Anne Nursel Uyar, “Türkiye'de kadınlara şiddet uygulayanlara, kadın cinayeti işleyenlere cezasını ağır versinler. Canım yandı. İki okuyan kız evlatları vardı" dedi.

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Fatma Duygu Özkan’ın, binaya girişi güvenlik kamerasında böyle görüntülendi.

Fatma Duygu Özkan’ın kardeşi Melek Özçınar da, “Benim ablam çocuklarına hasret gitti" ifadelerini kullandı. Fatma Duygu Özkan, 3 yıl önce akrabası tarafından 36 yaşında öldürüldüğü belirtilen ağabeyi Olgun Özkan’ın yanına defnedildi.