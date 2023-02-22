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En acil ihtiyaç: İç çamaşırı ve hijyen ürünü

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#Deprem#Yardım #Hijyen Ürünü
En acil ihtiyaç: İç çamaşırı ve hijyen ürünü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

AFET Platformu ve İhtiyaç Haritası girişimi deprem bölgesinin en büyük lojistik yardım merkezini Expo Hatay’daki devasa alanda kurdu.

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlar burada Türkiye Eğitim Gönüllüleri, Nef Vakfı ve daha pek çok sivil toplum örgütü gönüllüleri tarafından tasnif ediliyor, kolileniyor. Günlük ortalama 250 kişinin büyük bir özveriyle çalıştığı merkezde gönüllüler genellikle üniversite öğrencisi.

Nef Vakfı yöneticisi ve Afet Platformu kurucularından Ercüment Arabacı, merkezdeki durumu şöyle anlatıyor: “Aktif olarak ihtiyaçlara yönelik araç çıkartıyoruz. Ancak artık yetmediğini söyleyebilirim. Çünkü doğal olarak ihtiyaçlar artıyor. Deprem bölgelerinde aktif olarak hiçbir yer alışveriş yapılabilecek durumda değil. Bu yüzden depremzedelerin a’dan z’ye her şeye ihtiyacı var. Şu anda en çok kadın-erkek iç çamaşırına ihtiyaç oluyor. Bölgede hâlâ su olmadığı için hijyenik ürünlere büyük ihtiyaç oluyor. Hatay’daki 600 mahallenin 600’ü de şu anda afetzede ve ihtiyaçlar devam ediyor.”

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#Deprem#Yardım #Hijyen Ürünü

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