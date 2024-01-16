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En acı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Pençe-Kilit#Emrullah Gülmez
En acı ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in mezarına karanfil bırakıp ziyaret ettiği ailesine başsağlığı diledi.

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Kahramanmaraş’ta kurulan taziye çadırına gelen Bakan Yerlikaya, şehit babası Hasan Gülmez ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, baba Gülmez'e “Sen artık şehit babasısın. Sen artık evlatlarınla beraber bize, devletimize, milletimize emanetsin” dedi. Bakan Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraşlı şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TAYYİP ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Yerlikaya şehit Özdemir’in ailesine ziyaretin ardından da “Şehidimizin babası Ali ağabeyimiz, annesi Ümmühani ablamız ve 2 kardeşiyle birlikte kahramanımız için dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimiz babası Ali ağabeyimizle telefonla görüşüp, başsağlığı dileklerini ilettiler. Müslüm’ümüzü hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz” paylaşımını yaptı.

 

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#Ali Yerlikaya#Pençe-Kilit#Emrullah Gülmez

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