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En acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Şirin Elmas#Sel
En acı veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 07:00

Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin Elmas (6), 31 Ekim’de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde, 2 Kasım’da, Şişli Feriköy Mezarlığı’nda Şirin’in cansız bedeni bulundu. Şirin’i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kâğıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

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Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin için dün öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Cenazede Şirin’in babası İbrahim ve annesi Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı. Tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şirin’in amcası Ali Hanilçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Narin de Şirin de Türkiye’nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

‘KATİL EN AĞIR CEZAYI ALSIN

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Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, “Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul’da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

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#Şanlıurfa#Şirin Elmas#Sel

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