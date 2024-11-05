En acı veda

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Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin için dün öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Cenazede Şirin’in babası İbrahim ve annesi Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı. Tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Şirin’in amcası Ali Hanilçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul’a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Narin de Şirin de Türkiye’nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

‘KATİL EN AĞIR CEZAYI ALSIN

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Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, “Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul’da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.