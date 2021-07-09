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Haber Giriş: 09.07.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

En acı veda! 12 sene süren tedavi sonrası dünyaya gelmişti

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En acı veda! 12 sene süren tedavi sonrası dünyaya gelmişti

Ordu'nun İkizce ilçesinde babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Zeynep Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi. Bektaş çiftinin tek çocukları Zeynep'in 12 sene süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.

Seymenli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde önceki gün otomobilini park etmeye çalışan baba Ünal Bektaş'ın kullandığı aracın altında kalarak yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden küçük Zeynep'in cenazesi, morgdan alınarak babaevine getirildi.

Kızının ayakkabıları ve kıyafetlerine sarılan anne Nursel Bektaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ünal Bektaş ise kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

En acı veda 12 sene süren tedavi sonrası dünyaya gelmişti

Evlerinin önünde yapılan duanın ardından minik Zeynep'in cenazesi, Küçükgeriş Camisi'ne taşındı. Kılınan namaz sonrası Zeynep'in cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

En acı veda 12 sene süren tedavi sonrası dünyaya gelmişti
Bu arada, 15 yıldır evli olan Bektaş çiftinin tek çocukları Zeynep'in 12 sene süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.

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