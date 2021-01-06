En acı ihbar... 'Koşun! Babamız annemizi bıçakladı'

Kocaeli'de yaklaşık 1 ay önce, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini terk edip boşanma davası açan Sevda Kösecik (33), 3 çocuğuyla birlikte, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde başka bir eve taşındı. Dün sabah erken saatlerde bu eve gelen İsa Kösecik, eşi Sevda Kösecik ile konuşmak istedi. Sevda Kösecik artık konuşmak istemediğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa Kösecik, mutfaktan aldığı bıçağı, çocuklarının gözleri önünde Sevda Kösecik’in karnına sapladı, ardından da koşarak kaçtı.

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Annelerini kanlar içerisinde gören küçük çocuklar, durumu telefonla akrabalarına bildirdi. Akrabaların ihbarı üzerine eve polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Sevda Kösecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevda Kösecik, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kısa süre sonra yakaladığı İsa Kösecik mahkemede tutuklandı.