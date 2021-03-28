En acı iade

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişinin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Mahkeme, Ali İsmail’in olay tarihinde üzerinde olan yeşil (turkuaz mavi) kot pantolon ile kırmızı renkli paraşüt diye tabir edilen kısa montun, 8 yıl aradan sonra baba Şehap Korkmaz’a iadesine karar verdi.

2013 yılında Eskişehir’deki Gezi Park eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokağı’na girdiği sırada içinde kamu görevlilerin de bulunduğu bir grubun tekmeli, sopalı saldırısına uğramıştı. Ali İsmail kafasına, sırtına, omuzuna ve bacaklarına sopa ve tekmelerle vurularak darp edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali İsmail, kaldırıldığı hastanede 38 gün yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtarılamadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail’in darp edildiği ana ilişkin görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nu bilirkişi olarak görevlendirdi.

1 YIL 8 AY CEZA VERİLDİ

Uğurluoğlu da “olaya ilişkin herhangi bir veri tespit edilmediği” yönünde rapor hazırladı. Jandarmadan gelen raporda olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi Serkan Uğurluoğlu tarafından silindiği tespiti yer aldı. Şikayet üzerine Uğurluoğlu hakkında dava açıldı. 7 yıl süren yargılamanın ardından Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Mart’ta sanık bilirkişiye, iyi hal indirimi yaparak, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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