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En acı görev

Güncelleme Tarihi:

#AKUT#Umut İke#Deprem
En acı görev
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

AKUT Trabzon ekibinden öğretmen Umut İke, enkazdan Asel’i abla ve babasıyla kurtardı. Ancak yan binanın enkazında kuzeni Pınar ve ikizlerinin cansız bedenlerini buldu.

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Deprem haberinin ardından öğretmen Umut İke de 5 yıldır gönüllü olarak görev yaptığı AKUT Trabzon ekibindeki arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş’taki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için yola çıktı.

‘BURUK MUTLULUK’

Umut öğretmen, kuzeni Pınar Palabıyık, eşi ve 1 yaşındaki ikizleri Emine Neva ve Ali’nin de Kahramanmaraş’ta enkaz altında kaldığını öğrendi. Kente ulaştıklarında Umut öğretmen ve arkadaşları, görevlendirildikleri enkazlarda depremin ikinci günü küçük Asel, ablası Kübra ve babalarını canlı çıkardı. Umut İke, “7-8 saatlik çalışmanın ardından küçük Asel, 12 yaşındaki ablası ve babaya ulaştık. Asel’i kucağıma aldığımda tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Ne kadar profesyonel davransam da aklım ve yüreğim kuzenim ve ikizlerindeydi. Buruk bir mutluluk içindeydim” diye konuştu.

AĞLATAN ALBÜM

Hemen ardından kuzeni ve ikizlerinin bulunduğu Didem Apartmanı’ndaki enkaza giderek, çalışmalara katıldığını anlatan İke, “Kuzenim Pınar ile ikizleri Emine Neva ve Ali’nin cansız bedenlerini kendi ellerimle çıkardım. Enkazdaki aile albümünde benim de olduğum fotoğrafı görünce gözyaşlarımı tutamadım, acım daha da arttı” dedi.

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#AKUT#Umut İke#Deprem

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